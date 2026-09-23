Buscan a Luz Odette, joven desaparecida en San Luis Potosí

Luz Odette Loera Molina, de 19 años, desapareció el 18 de septiembre en Cedral, San Luis Potosí; su familia pide intensificar su búsqueda.

Familiares y amigos de Luz Odette Loera Molina, de 19 años, mantienen la búsqueda de la joven, quien fue reportada como desaparecida desde el pasado 18 de septiembre en el municipio de Cedral, San Luis Potosí.

De acuerdo con una ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, el último registro que se tiene de Luz Odette corresponde a las 16:00 horas de ese día, cuando fue vista en la zona centro de Cedral.

La joven mide aproximadamente 1.57 metros, es de complexión media y tez aperlada. Tiene cabello largo castaño claro, ojos verdes, cejas pequeñas y semipobladas, además de pestañas rizadas y pobladas.

Como seña particular, cuenta con un lunar en la mejilla izquierda.

Al momento de su desaparición vestía un vestido negro, tenis blancos y llevaba una mochila del mismo color.

La madre de Luz Odette hizo un llamado al gobernador y a las autoridades para que se intensifiquen las acciones de búsqueda y se logre encontrar a su hija.

Sus familiares piden a las autoridades de la Fiscalía que las investigaciones avancen y se refuercen las labores para lograr su pronta localización.