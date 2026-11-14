Buscan a hombre que amenazó a repartidor tras hallar ocho armas

La Fiscalía de CDMX también aseguró una computadora y extendió la búsqueda del sujeto y su pareja al Estado de México, donde tendría propiedades

Después de que un hombre amenazara a un repartidor de comida por aplicación con un arma de fuego en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, la Fiscalía General de Justicia cumplió una orden de cateo en el inmueble donde vive el sujeto y halló ocho armas de fuego, una de ellas de uso exclusivo del Ejército.

El hombre fue identificado como Humberto "N" y, según la Fiscalía de la Ciudad de México, al momento de realizar el cateo el sujeto, así como su pareja sentimental, ya no se encontraban en la vivienda.

Tras esto, se extendió la búsqueda de ambos en el Estado de México, en donde las autoridades detectaron que cuenta con propiedades.

Investigan procedencia de las armas aseguradas

Medios locales citan a una fuente cercana al caso, la cual asegura que una de las indagatorias es cómo obtuvo las armas aseguradas, pues hasta el momento solo se sabe que se dedicaba a la abogacía.

Además de las armas, también se aseguró una computadora.

De acuerdo con la fuente, el sujeto todavía no cuenta con orden de aprehensión, pero se extendió su búsqueda como parte de la carpeta de investigación, la cual se abrió por noticia criminal.