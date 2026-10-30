Buscan a hombre desaparecido en alcaldía Iztapalpa en CDMX

Jesús Agustín Mora Pérez fue visto por última vez el 22 de octubre en alcaldía Iztapalapa. La Fiscalía capitalina solicita el apoyo ciudadano para localizarlo

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México emitió una ficha de búsqueda para localizar a Jesús Agustín Mora Pérez, de 61 años de edad, quien fue reportado como desaparecido desde el pasado 22 de octubre de 2026, en la colonia Progresista, ubicada en la alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo con la información oficial, el hombre mide aproximadamente 1.60 metros de estatura. Al momento de su desaparición portaba una mochila mediana de color negro.

Asimismo, vestía una sudadera negra, pantalón de vestir azul marino y zapatos color café, prendas que podrían facilitar su identificación.

🚨 ¡Ayúdanos a localizarlo! Buscan a Jesús Agustín Mora Pérez. Desapareció en Iztapalapa, CDMX. Fue visto por última vez en la colonia Progresista Tiene 61 años y mide 1.60 🔴 https://t.co/Fh8fIdBPAe — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 29, 2026 Las autoridades capitalinas solicitaron el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier dato que contribuya a dar con su paradero. En caso de contar con información relevante, se pide comunicarse a los canales oficiales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. La ficha de búsqueda permanece activa mientras continúan las labores para la localización de Jesús Agustín Mora Pérez.