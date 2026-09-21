Buscan a cuatro jóvenes desaparecidos en Zapopan, Jalisco

De acuerdo con la información recabada por los familiares, los cuatro jóvenes estuvieron reunidos en un domicilio y posteriormente acudieron a una finca

Cuatro jóvenes de entre 18 y 20 años permanecen desaparecidos desde el pasado 14 de septiembre, cuando fueron vistos por última vez en la colonia Arenales Tapatíos, en el municipio de Zapopan, Jalisco.

Se trata de Alan Osiel Zaragoza Mendoza, de 18 años; Dilan Federico Ramírez Zavala, de 19; Jorge Daniel Camacho Flores, de 19; y José Carlos González Vázquez, de 20 años.

La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco difundió las fichas correspondientes, mientras que las familias presentaron las denuncias ante la Fiscalía estatal para solicitar que se investigue lo ocurrido y se intensifiquen las acciones de localización.

Familias señalan que hombres armados se llevaron a los jóvenes

De acuerdo con la información recabada por los familiares, los cuatro jóvenes estuvieron reunidos en un domicilio y posteriormente acudieron a una finca ubicada sobre la calle Estaños, en la misma colonia.

Testimonios de vecinos señalan que, minutos después, se escucharon detonaciones y varios hombres armados habrían ingresado al inmueble.

Las familias sostienen que los jóvenes fueron agredidos y privados de la libertad, aunque esta versión todavía no ha sido confirmada oficialmente por la Fiscalía de Jalisco.

Un quinto joven que se encontraba con el grupo presuntamente logró escapar cuando comenzaron los disparos. Posteriormente habría sido localizada una mancha de sangre en el lugar, pero no se encontraron personas heridas ni fallecidas.

Fiscalía abre una investigación por cada desaparecido

Cada caso cuenta con su propia carpeta de investigación y familiares directos proporcionaron muestras para integrar perfiles genéticos de ADN, como parte de las diligencias de búsqueda e identificación.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas, vehículos relacionados con los hechos o la identidad de quienes presuntamente ingresaron al domicilio. Tampoco se ha establecido públicamente una posible causa de la desaparición.

Entre los datos proporcionados por las familias se encuentra que Jorge Daniel trabajaba en un negocio de hamburguesas, jugaba futbol y disfrutaba escuchar música con sus amigos. Dilan Federico se encontraba desempleado cuando desapareció.

Difunden señas particulares para facilitar su localización

Alan Osiel tiene cicatrices en la barbilla, la cabeza y la ceja izquierda, además de tatuajes de una medusa en la mano izquierda y una cara sonriente en el dedo anular derecho.

Al momento de su desaparición, los cuatro vestían principalmente prendas oscuras. Las fichas detallan que Alan llevaba camisa y pantalón negros; Dilan, sudadera negra con blanco y pantalón de mezclilla; Jorge Daniel, sudadera y pantalón negros; mientras que José Carlos vestía una playera blanca y pantalón azul marino.