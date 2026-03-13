Buscan a conductor que provocó volcadura y huyó en Sonora

El conductor de una camioneta Silverado presuntamente habría provocado volcadura en Ciudad Obregón; madre e hija resultaron lesionadas

Una cámara de seguridad captó un aparatoso accidente vial en donde una camioneta presuntamente provocó la volcadura de otro vehículo y se dio a la fuga.

Los hechos se registraron en el cruce de las calles Norte y Veracruz al norte de Ciudad Obregón, Sonora.

Autoridades y usuarios de redes sociales buscan al conductor de una camioneta Chevrolet Silverado color gris, presuntamente involucrado en el choque.

Presuntamente la camioneta Chevrolet Silverado habría cortado la circulación a una camioneta Suzuki Jimny color roja, provocando que la unidad terminara volcada.

Dentro del vehículo viajaban una mujer y su hija, quienes resultaron lesionadas tras el impacto, por lo que paramédicos las trasladaron a un hospital para recibir atención médica.

Conductor se retiró del lugar

Testigos señalaron que, tras el percance, el conductor de la Silverado abandonó el sitio, lo que generó indignación entre usuarios de redes sociales que comenzaron a difundir imágenes y mensajes para tratar de identificarlo.

Hasta el momento no se ha confirmado públicamente la identidad del presunto responsable, mientras que autoridades de tránsito realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer el accidente y deslindar responsabilidades.

Choques por invasión de carril son frecuentes

De acuerdo con reportes de seguridad vial en la región, una de las principales causas de accidentes en intersecciones urbanas es no respetar los señalamiento de alto o realizar maniobras que cortan la circulación de otros vehículos, lo que puede provocar colisiones y, en casos como este, volcadura de las unidades involucradas.