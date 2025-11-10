Buscan a chofer de pipa tras explosión en carretera México-Puebla

Grupos de rescatistas comenzaron con las tareas de búsqueda en la zona boscosa, debido a que aparentemente la cabina cayó hacia el barranco

Al menos tres vehículos resultaron afectados por la explosión registrada tras la volcadura de una pipa doble remolque cargada con gasolina sobre la autopista México-Puebla, a la altura del kilómetro 48 en el Estado de México.

Estos hechos ocurrieron alrededor de las 19:30 horas del pasado sábado en el municipio de Ixtapaluca, donde la carretera fue cerrada aproximadamente tres horas, lo que provocó un congestionamiento importante en la vialidad con filas kilométricas de vehículos.

De acuerdo con Protección Civil de Ixtapaluca, la cabina de la unidad de carga pesada salió proyectada hacia un barranco de 50 metros de profundidad a raíz de la explosión, por lo que aún se desconoce el paradero del chofer.

Bomberos de Ixtapaluca y Chalco acudieron al lugar para realizar las labores de control del siniestro.

Aún no se reportan personas lesionadas o fallecidas.