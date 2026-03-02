Buscan 104 queretanos en EAU e India retornar tras ataque a Irán

A través de redes sociales, el mandatario estatal aseguró que 83 se encuentran en Emiratos Árabes Unidos y el resto en el Aeropuerto de India

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri informó que un total de 83 queretaros que se encuentran en Emiratos Árabes Unidos y 21 más en el Aeropuerto de la India, buscan retornar a México tras el conflicto desplegado en Irán.

A través de redes sociales, el mandatario estatal aseguró que se encuentran en buen estado de salud, por lo que puso a disposición de una línea telefónica para solicitar información o asistencia, según se requiera.

Seguimos trabajando con el servicio exterior para ubicar y dar atención a queretanos en la zona de conflicto en Medio Oriente y Asia.



He contactado personalmente a varios de ellos.



Al momento, tenemos ubicados a 83 queretanos en Emiratos Árabes y un grupo de 21 se encuentra en… — Mauricio Kuri (@makugo) March 1, 2026

Embajador de EAU resguarda a comunidad

De acuerdo a otra publicación, el mandatario estatal dio a concoer que pudo confirmar que una comunidad de queretanos se encuentra bajo resguardo de la Embajada de México en Emiratos Árabes Unidos.

Tuve una productiva comunicación con el embajador en Emiratos Árabes Unidos, Luis Alfonso de Alba.



Se tiene ubicada a la comunidad queretana y están resguardados y atendidos.



Seguimos en plena coordinación para atenderles y facilitarles su regreso. — Mauricio Kuri (@makugo) February 28, 2026

Momentos más tarde, el gobernador aseguró que continúan en colaboración con el servicio exterior para llevar a cabo el regreso de los mexicanos.

Ante esto, la Embajada de México en Emiratos Árabes Unidos emitió un comunicado en donde mencionó que operará unicamente para dar atención a la comunidad mexicana.