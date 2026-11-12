Busca México frenar aranceles de EUA al acero antes de 2027

El subsecretario de Comercio Exterior afirmó que las autoridades estadounidenses se han mostrado receptivas a los planteamientos mexicanos

México espera alcanzar un entendimiento con Estados Unidos para aliviar los aranceles al acero antes de que termine 2026, después de reforzar sus medidas contra las importaciones asiáticas y reducir un 30 % las compras siderúrgicas a países sin tratados comerciales, informó este miércoles el Gobierno mexicano.

El subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez, aseguró durante el Alacero Summit 2026 que las negociaciones con Washington continúan prácticamente a diario y que las autoridades estadounidenses se han mostrado receptivas a los planteamientos mexicanos.

“Nosotros confiamos que antes del cierre de año deberíamos tener buenas noticias para el país", afirmó ante periodistas, al anticipar posibles señales favorables desde la próxima semana, aunque sin confirmar un acuerdo.

Gutiérrez explicó que México concentra sus esfuerzos en reducir los aranceles impuestos por Estados Unidos bajo la sección 232 al acero, aluminio y automóviles, en el contexto de la revisión del tratado comercial entre ambos países y Canadá (T-MEC).

Precisó que actualmente alrededor del 80 % de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos ingresa sin aranceles, pero los sectores afectados por las restricciones estadounidenses siguen siendo una prioridad negociadora.

Por su parte, Altagracia Gómez, coordinadora del consejo asesor del Plan México, defendió que cualquier acuerdo debe representar un alivio efectivo para las industrias siderúrgica, de derivados del acero y automotriz, además de preservar el empleo nacional.