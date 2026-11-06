Busca CFE energía renovable para enfrentar corte presupuestario

De acuerdo con el informe de la CFE, la institución cuenta con una cartera de 60 proyectos de generación renovable para el periodo 2024-2030

La directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Esther Calleja Alor, compareció este día ante el pleno de la Cámara de Diputados, donde legisladores le reclamaron la presentación de proyectos para aumentar la capacidad de generación eléctrica en contraste con el recorte proyectado de alrededor de 31 mil millones de pesos para el presupuesto de 2027.

Durante la sesión, la diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Patricia Flores, cuestionó directamente a la funcionaria federal sobre el impacto financiero que tendrá la reducción de recursos en los planes de transición energética de la empresa estatal.

"El Presupuesto 2027 propone 30,819 millones de pesos menos para la CFE, un recorte real de 8.5%. Mi pregunta, directora: ¿cuántos megawatts renovables nuevos entrarán en operación en 2027, con qué dinero, y en qué año exacto alcanzaremos el 38%? Le pido números, no porcentajes de aspiración", aseveró la legisladora.

Flores señaló que la transición energética "no se decreta en un discurso, se construye con megawatts conectados a la red", advirtiendo que con un ritmo actual cercano al 26% de energía limpia y un presupuesto a la baja, difícilmente se alcanzará la meta oficial del 38% para 2030.

De acuerdo con el informe de la CFE, la institución cuenta con una cartera de 60 proyectos de generación renovable para el periodo 2024-2030 que sumarían 9,184 megawatts adicionales, puntos que formaron parte de los cuestionamientos de la oposición ante la falta de respuestas específicas a preguntas directas de la oposición.

Defiende CFE capacidad instalada y proyectos recientes

En su intervención inicial, la directora general de la CFE defendió los avances de su administración, detallando que entre febrero de 2025 y mayo de 2026 entraron en operación seis centrales de ciclo combinado, incorporando 3 mil 204 megawatts de capacidad mediante una inversión de 52 mil 424 millones de pesos.

Calleja Alor reconoció que aún existen áreas de oportunidad y desafíos operativos en el país:

"Sabemos que persisten retos importantes. Hay regiones donde debemos fortalecer la infraestructura, reducir las interrupciones y mejorar los tiempos de respuesta a nuestros usuarios".

Asimismo, indicó que tras la incorporación de las nuevas centrales y los trabajos de modernización, la CFE cuenta actualmente con una capacidad efectiva propia de 47 mil 982 megawatts, la cual se complementa con 16 mil 119 megawatts aportados por productores externos de energía, consolidando una capacidad instalada total superior a los 64 mil megawatts en diversas tecnologías.