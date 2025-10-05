Buque escuela “Cuauhtémoc” zarpa de Nueva York tras choque

El buque escuela Cuauhtémoc zarpó este sábado 4 de octubre de 2025 desde el muelle 86 de Hudson River Park, en Nueva York, Estados Unidos, con destino a México

El buque escuela “Cuauhtémoc” zarpó este sábado 4 de octubre de 2025 desde el muelle 86 de Hudson River Park, en Nueva York, Estados Unidos, con destino a México, luego de haber concluido las reparaciones y pruebas necesarias tras el choque ocurrido en mayo pasado contra el puente de Brooklyn.

El almirante Raymundo Pedro Morales, secretario de Marina (Semar), confirmó el regreso de la embarcación durante la ceremonia por el 204 Aniversario de la Armada de México, celebrada en el puerto de Veracruz.

“Nuestro buque escuela ‘Cuauhtémoc’ se encuentra en este momento realizando las labores de zarpe de Nueva York para retornar a casa”, informó Morales.

“Lo hace navegando con todo el aparejo, con nuestro pabellón en lo alto y con el espíritu más fortalecido que nunca. El mar lo ha puesto a prueba, pero el ‘Cuauhtémoc’ regresa más fuerte, con la memoria viva de aquellos marinos que le han dado su alma”, expresó.

El secretario destacó que la embarcación es símbolo de la fortaleza y resiliencia de la Armada mexicana:

“Este buque es símbolo de lo que somos: una Armada que nunca se rinde, que se transforma, que convierte la adversidad en aprendizaje. Los mares de la Patria esperan recibirlo, porque en sus cubiertas viajan mexicanas y mexicanos que saben del valor del trabajo en equipo, la fuerza de la unión y la grandeza de amar a nuestro país”.

El “Cuauhtémoc”, también conocido como “Caballero de los mares”, chocó el 17 de mayo de 2025 contra la base del puente de Brooklyn, accidente que dejó dos cadetes fallecidos, América Yamileth Sánchez y Adal Yahir Maldonado, así como 20 heridos y daños estructurales a la nave.

Tras el percance, el velero permaneció en Nueva York, donde fue sometido a trabajos de reparación y pruebas técnicas para garantizar su operatividad y seguridad en la navegación, incluyendo la verificación del sistema de gobierno en modos normal y de emergencia, el estado de equipos de comunicación, el sistema de propulsión auxiliar y la resistencia del sistema de vela.

Superadas las pruebas, el buque volvió a surcar los mares este sábado, emprendiendo su travesía de regreso a territorio mexicano.