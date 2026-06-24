Buque escuela Cuauhtémoc llega a Acapulco para instruir cadetes

Por: Carlos Nava 23 Junio 2026, 20:41 Compartir

El arribo tiene como propósito principal iniciar los preparativos finales rumbo a su próximo Crucero de Instrucción “Pacífico Norte 2026”, programado para julio

El majestuoso Buque Escuela Velero Cuauhtémoc (ARM–BE-01) atracó este lunes en su "Puerto Base", ubicado en el muelle de la Octava Región Naval en Acapulco, Guerrero. El arribo tiene como propósito principal iniciar los preparativos finales rumbo a su próximo Crucero de Instrucción “Pacífico Norte 2026”, programado para zarpar el próximo mes de julio. La Secretaría de Marina - Armada de México (Semar) informó que el también conocido como el "Embajador y Caballero de los Mares" regresa a aguas guerrerenses tras haber concluido satisfactoriamente su periodo de mantenimiento anual. Dichos trabajos se llevaron a cabo en el Astillero de Marina Número Uno, con sede en Salina Cruz, Oaxaca. “Lo anterior forma parte de los procesos técnicos y preventivos destinados a garantizar la operatividad y seguridad de la Unidad para futuras misiones de instrucción naval”, señalaron las autoridades navales en un comunicado.

Listos los sistemas de navegación

Antes de su arribo, y una vez concluidas las reparaciones en el astillero, el buque insignia de la Armada de México fue sometido a rigurosas pruebas de aceptación en alta mar.

Durante cuatro días de evaluaciones continuas, especialistas verificaron el correcto funcionamiento de todos sus sistemas operativos, un requisito indispensable para garantizar una navegación segura durante sus travesías internacionales.

La presencia de esta emblemática embarcación en el puerto de Acapulco representa un acontecimiento de gran relevancia para la región, al consolidarse como uno de los símbolos más representativos e históricos de la Semar.

Forjador de marinos y embajador de paz

La misión principal de este legendario velero es contribuir a la formación integral de los cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar, quienes realizan a bordo sus prácticas profesionales de navegación. Asimismo, el navío funge como un lazo diplomático, proyectando ante la comunidad internacional un mensaje de paz, disciplina, compromiso y buena voluntad por parte del pueblo mexicano.

Con este retorno, la Secretaría de Marina-Armada de México reafirma su compromiso con la excelencia operativa y la formación de sus futuros oficiales. De este modo, el Buque Escuela Cuauhtémoc se declara formalmente listo para izar velas y emprender una nueva aventura en el océano Pacífico.