Brindan asistencia consular a equipo de futbol varado en Colombia

Autoridades diplomáticas conversaron con el cuerpo técnico del equipo infantil procedente de Tijuana, para coordinar su atención y eventual regreso a México.

El Gobierno activó la asistencia consular para los ciudadanos afectados por el terremoto de magnitud 7.4 en Colombia y atendió, entre otros casos, a un equipo infantil de futbol de Tijuana que quedó temporalmente varado en el país sudamericano.

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, sostuvo una reunión de evaluación con el equipo de Protección Consular y autoridades de la Embajada de México en Colombia para revisar la situación de los mexicanos que se encuentran en las zonas afectadas.

Durante el encuentro, realizado por videollamada, las autoridades diplomáticas conversaron directamente con el cuerpo técnico del equipo infantil procedente de Tijuana, para coordinar su atención y eventual regreso a México.

Velasco aseguró a la delegación deportiva que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, los mexicanos que se encuentran en Colombia cuentan con el respaldo del Gobierno para facilitar su retorno seguro.

Las autoridades consulares mantienen además un seguimiento de las zonas golpeadas por el terremoto para localizar a otros ciudadanos mexicanos que puedan requerir asistencia logística o médica.

Hasta el momento, el Gobierno mexicano no ha informado de connacionales muertos o heridos a consecuencia del terremoto.

Contacto con Colombia

En paralelo a la atención consular, Velasco informó que mantiene comunicación con el canciller colombiano, Omar Bula, para dar seguimiento a la emergencia y reiterar la disposición de México de colaborar ante la magnitud de la tragedia.

El terremoto, ocurrido el lunes y con epicentro en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, ha dejado al menos 181 muertos, centenares de heridos y severos daños materiales, según el balance preliminar. Sin embargo, los balances divulgados por las autoridades de los departamentos afectados y sus capitales elevan el número de víctimas mortales a por lo menos 240.

México ofreció desde las primeras horas posteriores al terremoto el envío de ayuda humanitaria y equipos especializados de búsqueda y rescate.

La Secretaría de Defensa informó el martes que mantiene preparado un contingente de 255 militares especializados, además de medicamentos, alimentos y equipos, que podrá desplazarse a Colombia en caso de que el Gobierno de ese país formule una petición de asistencia.

Sheinbaum había expresado desde el lunes la disposición de México para colaborar con las autoridades colombianas tras conocer la magnitud del terremoto.

"Todo el apoyo que requiera, si es necesario, el pueblo de Colombia, ahí vamos a estar", afirmó entonces la mandataria.