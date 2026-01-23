Brigadistas mexicanos llegan a Chile para combatir incendios

La Cancillería mexicana detalló que se siguen instrucciones de la presidenta Sheinbaum, como parte de una misión de cooperación internacional ante la emergencia

México envió brigadistas a Chile para apoyar las labores de combate a los incendios forestales que afectan al sur de ese país y que han provocado, hasta el momento, la muerte de al menos 21 personas. El despliegue fue confirmado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que informó sobre la llegada de los equipos a territorio chileno.

En total, 145 brigadistas de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) arribaron a la ciudad de Concepción, desde donde se coordinarán las acciones de apoyo en las regiones más afectadas por los siniestros.

Arriban brigadistas mexicanos a Concepción, Chile

La Cancillería mexicana detalló que el personal especializado llegó siguiendo las instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, como parte de una misión de cooperación internacional ante la emergencia que enfrenta Chile.

El contingente está integrado por combatientes forestales con experiencia en el control de incendios de gran magnitud, quienes se sumarán a los esfuerzos locales para contener los fuegos activos en el sur del país sudamericano.

Coordinación entre dependencias federales

De acuerdo con la SRE, la misión fue organizada de manera conjunta por la Comisión Nacional Forestal, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Secretaría de la Defensa y el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred).

Estas dependencias coordinaron el traslado, logística y operación del personal enviado, con el objetivo de brindar apoyo técnico en el control y extinción de incendios forestales en zonas de alta afectación.

Mensaje de solidaridad entre México y Chile

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió públicamente a un mensaje del presidente chileno Gabriel Boric, quien agradeció el respaldo del Gobierno mexicano ante la emergencia. En su respuesta, la mandataria señaló que México mantiene una política de solidaridad con los pueblos del mundo.

La SRE indicó que este apoyo reafirma la relación de cooperación entre ambos países, destacando que México ha recibido respaldo de Chile en situaciones similares en el pasado.

Incendios forestales dejan víctimas y daños severos

Los incendios forestales en las regiones de Ñuble y Biobío, ubicadas entre 400 y 500 kilómetros al sur de Santiago, han dejado más de 20 mil personas damnificadas, al menos 817 viviendas destruidas y más de 40 mil hectáreas calcinadas, según datos del Ejecutivo chileno.

Las autoridades locales mantienen activos diversos operativos de emergencia para atender a la población afectada y reducir los riesgos derivados de los siniestros.

Autoridades chilenas se despliegan en zonas afectadas y decretan dos días de luto nacional

El presidente Gabriel Boric y el mandatario electo José Antonio Kast, quien asumirá el cargo el próximo 11 de marzo, recorrieron las zonas afectadas para supervisar las labores de atención a las víctimas.

Ambos coincidieron en que corresponde al actual Gobierno enfrentar la emergencia, mientras que la siguiente administración deberá encabezar las tareas de reconstrucción en las áreas dañadas por los incendios.

De igual forma, el gobierno decretó duelo nacional este 22 y 23 de enero en homenaje a las 21 personas fallecidas por los incendios forestales en Ñuble y Biobío, una tragedia que ha marcado al país.