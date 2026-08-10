Brenda Quevedo deja prisión domiciliaria tras 19 años

Un juez federal permitió a Brenda Quevedo continuar en libertad su proceso por el caso Wallace, sin brazalete electrónico y con firma cada cuatro meses

Después de permanecer bajo distintas medidas cautelares durante años, Brenda Quevedo podrá continuar en libertad el proceso penal que enfrenta por el presunto secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace.

Luego de una audiencia que se prolongó durante aproximadamente 12 horas, el juez Primero de Distrito en materia Penal en la Ciudad de México determinó retirar la prisión domiciliaria que tenía vigente y autorizó que dejara de utilizar un brazalete electrónico.

La resolución no pone fin al proceso judicial. Quevedo continúa sujeta a proceso y deberá presentarse cada cuatro meses ante la Unidad de Medidas Cautelares del Poder Judicial de la Federación para firmar.

El proceso lleva 19 años sin una sentencia

Quevedo permanece vinculada al proceso por el caso relacionado con el secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace desde hace 19 años, sin que hasta ahora haya recibido una sentencia definitiva.

De acuerdo con la explicación de su abogado, Simón Hernández, el juez tomó en cuenta que las condiciones bajo las cuales se impusieron las medidas cautelares han cambiado.

El defensor explicó que desde 2024 había cesado la prisión preventiva que enfrentaba Quevedo debido al tiempo que llevaba vigente. En aquel momento, señaló, no existían elementos suficientes para sustituir el arraigo domiciliario y el dispositivo electrónico por otras medidas.

Juez considera cambios en las condiciones

Según el abogado, durante la audiencia se valoró que Quevedo ha cumplido con las restricciones impuestas, ha mantenido un buen comportamiento y ha respetado las medidas cautelares.

También se consideró que, cuando tuvo autorización para abandonar su domicilio por motivos médicos, regresó posteriormente a su vivienda, lo que demostraría su permanencia en el lugar establecido por las autoridades.

Otro de los factores expuestos por la defensa fue su situación familiar, ya que Quevedo es cuidadora de su madre y de su padre, quien actualmente se encuentra hospitalizado.

Persisten restricciones mientras continúa el proceso

La decisión judicial no elimina todas las medidas cautelares. De acuerdo con la defensa, permanece vigente la prohibición de acercarse a las víctimas, así como la restricción para abandonar el país.

El abogado sostuvo que estas condiciones permiten garantizar la continuidad del proceso sin mantener medidas que considera innecesariamente restrictivas de la libertad.

Defensa presentó 39 pruebas

Durante la audiencia, la defensa de Brenda Quevedo presentó 39 pruebas con las que buscó demostrar que las circunstancias habían cambiado y que ya no existía la necesidad de mantener las medidas cautelares anteriores.

Hernández señaló que las pruebas fueron utilizadas para argumentar la ausencia de riesgo procesal y la existencia de otras medidas que pueden garantizar que Quevedo continúe compareciendo ante las autoridades.

Con la resolución, Brenda Quevedo podrá salir de su domicilio sin brazalete electrónico, aunque el proceso penal por el caso Wallace continuará abierto y todavía no existe una sentencia que determine su situación jurídica de manera definitiva.