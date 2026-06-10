'Boris' se convierte en sistema de baja presión en Guerrero

"Boris" se debilitó hasta convertirse en baja presión remanente durante su paso por el estado de Guerrero.
Durante su paso por Punta Maldonado, este fenómeno natural arribó acompañado de lluvias fuertes a intensas con posibles descargas eléctricas y caída de granizo.
👉 Boris se ha debilitado a una baja presión remanente; se localiza en tierra a 75 km al nor-noroeste de Punta Maldonado, en el estado de #Guerrero.— CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 9, 2026
👉Se pronostican #Lluvias muy fuertes en zonas de #Jalisco, #Colima, #Michoacán, #Guerrero y #Oaxaca. pic.twitter.com/ywxao3gKwM
Por este motivo, autoridades alertaron a la ciudadanía sobre el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.
La Coordinación Nacional de Protección Civil dio a conocer que el Gobierno de México se mantiene en coordinación por los estragos que puedan traer las fuertes precipitaciones pronosticadas durante las últimas horas.
#ComunicadoCNPC📄— Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) June 9, 2026
EL GOBIERNO DE MÉXICO MANTIENE COORDINACIÓN Y ATENCIÓN POR EL PASO DE LA TORMENTA TROPICAL BORIS pic.twitter.com/FrRdEzLx7z
Detalló que más de 30,000 elementos pertenecientes a diversas fuerzas federales trabajarán en conjunto con las distintas órdenes de gobierno para mantener el Plan DN-III-E.
"Las acciones de atención continúan activas en el territorio bajo una estrecha coordinación con los gobiernos estatales y municipales. Defensa y GN mantienen el Plan DN-III-E en su fase de prevención con 33,500 elementos, 1,500 vehículos, cinco helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana y nueve unidades de maquinaria pesada; además se realizan recorridos conjuntos en zonas de riesgo para apoyar a la población."
Estos estados podrían presentar precipitaciones a causa de "Boris"
Durante las primeras horas de este martes, "Boris" ingresó por las costas mexicanas, provocando lluvias de distinta intensidad en estados como:
Lluvias puntuales intensas
- Veracruz (sur)
- Oaxaca (este y noreste)
- Chiapas (sur)
Lluvias puntuales muy fuertes
- Jalisco (sur)
- Colima
- Michoacán (costa)
- Guerrero (este y suroeste)
Lluvias puntuales fuertes
- Chihuahua (suroeste)
- Durango (noroeste)
- San Luis Potosí (este)
- Nayarit (sur)
- Guanajuato (suroeste)
- Querétaro (norte)
- Hidalgo (norte y este)
- Puebla (norte y sureste)
- Tlaxcala
- Morelos
- Estado de México (oeste y suroeste)
- Ciudad de México
- Tamaulipas (sur)
- Tabasco (oeste y sur)
- Campeche (suroeste)
- Yucatán (este)
- Quintana Roo (norte y costa)
Chubascos
- Coahuila
- Nuevo León
- Sinaloa
- Zacatecas
- Aguascalientes