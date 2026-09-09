Bomberos rescatan a trabajador sepultado en una zanja de Durango

Elementos del Cuerpo de Bomberos de Durango ingresaron a la excavación y comenzaron a retirar cuidadosamente el material acumulado

Un trabajador de la construcción fue rescatado con vida después de quedar parcialmente sepultado por el derrumbe de una zanja en la ciudad de Durango, accidente que movilizó a bomberos y paramédicos debido al riesgo de nuevos desprendimientos.

El incidente ocurrió en una obra ubicada sobre el bulevar Armando del Castillo Franco, cerca de la calle Rafael Lavista, en la colonia Obrera.

Como referencia, la excavación se encuentra a un costado de una construcción del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Desprendimiento dejó atrapada su pierna derecha

El obrero, identificado únicamente como Víctor, de aproximadamente 53 años, realizaba labores dentro de la zanja cuando una sección de tierra colapsó repentinamente y cubrió parte de su cuerpo.

El material dejó atrapada su extremidad inferior derecha, por lo que sus compañeros solicitaron la intervención de los servicios de emergencia para evitar que el peso de la tierra le ocasionara lesiones mayores.

Elementos del Cuerpo de Bomberos de Durango ingresaron a la excavación y comenzaron a retirar cuidadosamente el material acumulado. Las condiciones del terreno obligaron a efectuar maniobras controladas para reducir el riesgo de otro derrumbe durante el rescate.

Bomberos lograron extraerlo con vida

Después de varios minutos de trabajo, los rescatistas consiguieron liberar la pierna del trabajador y sacarlo de la zanja. Paramédicos de la Cruz Roja lo estabilizaron en el lugar antes de trasladarlo a un hospital para recibir atención especializada.

La valoración inicial señaló una probable fractura expuesta en la pierna derecha y una posible lesión o fractura de cadera. Estos diagnósticos deberán ser confirmados mediante estudios médicos.

Hasta el momento no se ha informado a qué hospital fue trasladado ni cuál es su condición actual después del rescate.

Sin información sobre las condiciones de la obra

Las autoridades tomaron conocimiento del accidente; sin embargo, no se ha revelado el nombre de la empresa responsable de la construcción, la profundidad de la excavación o si la zanja contaba con sistemas de apuntalamiento para impedir desprendimientos.

Tampoco se ha anunciado si la obra será inspeccionada o si se abrió una investigación para determinar las causas del colapso y establecer posibles responsabilidades.

El incidente vuelve a colocar la atención sobre las medidas de seguridad necesarias en excavaciones, donde la estabilidad del terreno y la protección de las paredes resultan fundamentales para evitar accidentes laborales.