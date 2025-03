Bombardear México no está sobre la mesa: Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió este viernes al próximo embajador de Estados Unidos en el país, Ronald 'Ron' Johnson, que los bombardeos estadounidenses contra el narcotráfico en territorio mexicano "no están sobre la mesa", como señaló él en el Senado el jueves.

“No estamos de acuerdo, él dijo: ‘todo está sobre la mesa’. Pues no, eso no está sobre la mesa, ni sobre la silla, ni sobre el piso, ni sobre ningún lado, eso no", declaró la mandataria en su conferencia matutina.

La presidenta reaccionó a la comparecencia de Jonhson, nominado como próximo embajador en México por el presidente Donald Trump, en el Senado de Estados Unidos, donde no descartó acciones militares contra los carteles mexicanos, incluyendo bombardeos en territorio mexicano.

“Sé que el presidente Trump toma muy en serio su responsabilidad de proteger las vidas de ciudadanos estadounidenses y si se presenta un caso donde las vidas de ciudadanos estadounidenses estén en riego, creo que todas las cartas están sobre la mesa“, expresó.

Sheinbaum prometió que habrá "colaboración y coordinación", además de "buena relación con el embajador".

"Pero como hemos dicho: a México se le respeta", sentenció.

Desde su campaña electoral, Trump ha sugerido en entrevistas con medios que está dispuesto a bombardear México para combatir a los carteles del narcotráfico.

Pero la presidenta reiteró su postura sobre que "a ellos les toca también de su lado actuar" porque "la distribución de droga en Estados Unidos, se hace allá y ese es un delito, entonces cómo disminuir el tráfico de droga en Estados Unidos le corresponde al Gobierno de los Estados Unidos”.

"Colaboramos en un marco de respeto, nos coordinamos, en efecto hay muy buena coordinación, y hay muy buena coordinación porque hay respeto entre ambos países, y colaboración en el marco de la soberanía", argumentó.

