Bolsa mexicana gana un 0.65 % y alcanza nuevo máximo histórico

El mercado bursátil nacional superó su anterior récord de cierre, registrado el pasado 11 de febrero, cuando llegó a 71 mil 601.35 puntos

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) alcanzó un nuevo máximo histórico este lunes, luego de que su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), avanzara 0.65% y cerrara en 71 mil 855.64 unidades, en una jornada de ganancias generalizadas en los mercados internacionales.

Con este resultado, el mercado bursátil mexicano superó su anterior récord de cierre, registrado el pasado 11 de febrero, cuando llegó a 71 mil 601.35 puntos. Además, el IPC acumuló cinco sesiones consecutivas al alza.

Gabriela Siller, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base, explicó que los mercados de capitales registraron ganancias importantes a nivel global, con lo que recuperaron parcialmente las pérdidas de la semana anterior.

La especialista señaló que el avance ocurrió a pesar de la caída de Nvidia, cuyos títulos retrocedieron 4.27% durante la jornada.

En Estados Unidos, los principales indicadores bursátiles, el Dow Jones, el Nasdaq Composite y el S&P 500, terminaron con ganancias.

En Europa también se registraron avances en los mercados financieros.

Peso gana terreno frente al dólar

En el mercado cambiario, el peso se apreció 0.48% frente al dólar. La moneda estadounidense pasó de cotizar en 18.63 a 18.54 pesos, de acuerdo con los datos de cierre del Banco de México.

Durante la sesión bursátil se negociaron 230.7 millones de títulos, por un importe de 28 mil 867 millones de pesos, equivalentes a aproximadamente mil 503 millones de dólares.