Bolaños Cacho toma San Lázaro rumbo al informe

El legislador del PVEM fue elegido con 432 votos para encabezar la Mesa Directiva durante el último año de la actual Legislatura

Raúl Bolaños Cacho asumió la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para el último año de la actual Legislatura, luego de ser elegido durante la sesión preparatoria con 432 votos a favor, convirtiéndose en el segundo legislador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en encabezar los trabajos del Pleno en la historia del Congreso.

La nueva integración de la Mesa Directiva fue respaldada por todas las bancadas, aunque se registraron 10 abstenciones de legisladores de Morena y un voto en contra del también morenista Edén Garcés. Entre las abstenciones, ocho correspondieron a diputados de Veracruz, quienes expresaron así su rechazo a la continuidad de Sergio González Luna como vicepresidente por segundo año consecutivo.

Durante su primer mensaje como presidente, Bolaños Cacho destacó el respaldo de la coalición formada por Morena, PVEM y PT, que llevó a Claudia Sheinbaum a la Presidencia de la República, y calificó como un “altísimo honor” representar a las fuerzas que integran esa alianza. El legislador oaxaqueño aseguró que la responsabilidad asumida le exige no fallar en la conducción de la Cámara de Diputados.

La nueva Mesa Directiva también incluyó cambios en la representación del PAN, que sustituyó a Kenia López Rabadán y Paulina Rubio, quienes concluyeron sus cargos como presidenta y vicepresidenta, respectivamente. En su lugar fueron propuestas Annia Sarahí Gómez Cárdenas y Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra. El antecedente más reciente de un integrante del PVEM al frente de la Mesa se remonta a 2015, cuando Tomás Torres Mercado ocupó provisionalmente la presidencia en medio de una crisis interna del entonces PRD.

Tras su elección, Bolaños Cacho convocó de inmediato a la sesión de Congreso General que se realizará este martes en San Lázaro para recibir el Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Con ello, el nuevo presidente de la Mesa Directiva asumirá desde el primer día una de las principales responsabilidades de su encargo: conducir los trabajos legislativos en el arranque del último año de la Legislatura.