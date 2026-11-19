Incendios y ponchallantas afectaron vialidades de Poza Rica y otros municipios; autoridades desplegaron un operativo de seguridad.

Una serie de bloqueos, incendios de vehículos y colocación de artefactos ponchallantas provocó afectaciones viales y movilizó a corporaciones de seguridad durante la mañana de este miércoles 18 de noviembre en el norte de Veracruz.

Los incidentes fueron reportados en Poza Rica, Papantla, Tihuatlán, Tuxpan y Cazones de Herrera, donde automóviles incendiados y objetos metálicos sobre las carreteras complicaron la circulación y generaron preocupación entre los habitantes.

De acuerdo con los primeros reportes, algunos conductores habrían sido obligados a descender de sus unidades antes de que estas fueran incendiadas. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la identidad de los responsables.

¿En qué municipios de Veracruz ocurrieron los bloqueos?

Poza Rica concentró varios de los reportes, principalmente en los puentes Cazones 1 y Cazones 2, dos de los principales accesos a la ciudad. También se registraron incidentes en las inmediaciones del fraccionamiento La Florida, Rancho El Rodeo y la carretera hacia Papantla.

En Tihuatlán se reportaron afectaciones sobre la avenida Ejército Mexicano y la carretera Poza Rica-Cazones. Asimismo, hubo alertas por la presencia de ponchallantas en la vía Poza Rica-Papantla.

Los reportes también señalaron problemas en accesos carreteros hacia Cazones de Herrera y Tuxpan, por lo que distintas corporaciones acudieron a los puntos afectados para atender las emergencias y retirar los obstáculos.

Autoridades despliegan operativo de seguridad

La Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz confirmó inicialmente el incendio de tres vehículos en Poza Rica, además de daños en neumáticos ocasionados por los artefactos ponchallantas. La dependencia informó que no tenía registro de personas lesionadas hasta ese momento.

Para atender la situación, se desplegaron recorridos de vigilancia en la periferia de Poza Rica, con la participación coordinada de corporaciones estatales, federales y municipales. Bomberos y Protección Civil también intervinieron para sofocar las llamas.

La SSP exhortó a la ciudadanía a reportar cualquier información que ayude a localizar a los presuntos responsables mediante el número de emergencias 089.

¿Los ataques están relacionados con un operativo federal?

Entre las versiones difundidas sobre el origen de los incidentes se encuentra una posible reacción de grupos delictivos ante un operativo de fuerzas federales en la región.

Sin embargo, hasta los primeros reportes de este miércoles no existía confirmación oficial de que los bloqueos y los incendios estuvieran relacionados con alguna detención. Tampoco se había informado sobre personas arrestadas por estos hechos.

Las autoridades mantienen las acciones de vigilancia mientras se atienden las afectaciones en las vialidades del norte de Veracruz y se busca establecer quiénes participaron en los ataques.