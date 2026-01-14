Bloquean transportistas vías en centro de México por extorsiones

Transportistas acusan que la autoridad no ha atendido las denuncias presentadas por presuntos cobros excesivos, extorsiones y robo de autopartes en corralones

Transportistas del Estado de México realizaron este martes diversos bloqueos en vías estratégicas que conectan con la capital del país para denunciar una presunta red de extorsión integrada por operadores de grúas, depósitos vehiculares y autoridades, y exigir la intervención del Gobierno estatal.

Desde alrededor de las 9:00 hora local, las unidades fueron movilizadas en la carretera Chalco–Cuautla, la autopista México–Puebla, el Circuito Exterior Mexiquense, la calzada Ignacio Zaragoza, la avenida Bordo de Xochiaca y la carretera México–Texcoco, lo que provocó afectaciones a la circulación en varios municipios.

La protesta fue convocada por la Asociación de Rutas Hermanas, cuyos integrantes acusaron que las autoridades no han atendido las denuncias presentadas por presuntos cobros excesivos, extorsiones y robo de autopartes en corralones.

Los transportistas señalaron que, en algunos casos, las grúas trasladan las unidades involucradas en accidentes a corralones ubicados a largas distancias, incluso fuera del Estado de México, como en Pachuca, para exigir pagos elevados que pueden alcanzar hasta los 50,000 pesos.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad del Estado de México (Semov), en la actual administración operaban 96 corralones, de los cuales solo tres contaban con concesión, una situación que, según la dependencia, facilitaba abusos.

El año pasado, la Semov otorgó 40 nuevas concesiones, aunque los transportistas aseguran que muchos corralones continúan operando de manera irregular.

Los manifestantes advirtieron que los bloqueos podrían extenderse durante el día como parte de un “megabloqueo” en distintas vialidades de la entidad, mientras esperan una respuesta de las autoridades estatales.