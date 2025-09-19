Bloquean cuentas a diputada de Morena vinculada al narco por EUA

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos la incluyó en su lista de sancionados por su presunta participación en una red vinculada a la facción 'Los Mayos'

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México ordenó este jueves el bloqueo de cuentas de una diputada oficialista, otras seis personas y quince empresas en el país, luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos las incluyera en su lista de sancionados por su presunta participación en una red vinculada a la facción 'Los Mayos', del Cartel Sinaloa.

La medida, explicó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), es preventiva, no constituye una resolución judicial y se enmarca en los mecanismos de cooperación internacional contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

El comunicado oficial detalla que el Tesoro estadounidense designó a 22 objetivos en México: siete personas físicas y quince personas morales.

Entre los individuos apuntados por Estados Unidos figura Hilda Araceli Brown Figueredo, exalcaldesa de Playas de Rosarito (2021-2024) y actual diputada federal por el Distrito 9 de Baja California, perteneciente a la bancada de Morena.

Derivado de esa acción, la UIF instruyó el bloqueo de las cuentas y bienes y anunció el análisis de la información financiera de los señalados para, en su caso, dar vista inmediata a la Fiscalía General de la República (FGR).

La autoridad financiera subrayó que la integración de listas internacionales permite coordinarse con el sistema financiero nacional para impedir que recursos ilícitos ingresen o se dispersen en la economía.

Las sanciones coinciden con la visita a México del subsecretario del Tesoro de Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley.

De acuerdo con Washington, la red sancionada opera como parte de 'Los Mayos' en Baja California y Sinaloa, donde Brown habría colaborado a través de "recaudar pagos de extorsión" que servirían para garantizar protección institucional para diversas actividades criminales como el narcotráfico y el lavado de dinero.