Estos actos provocaron que la vialidad esté completamente bloqueada y, en otros casos, sumamente trastocada por las maniobras para intentar "sacar la vuelta"

Doce horas después del operativo que derivó en la captura de "El Chapo" Isidro, importantes vialidades del municipio de Guasave, Sinaloa, continúan bloqueadas por vehículos calcinados.

De acuerdo con reportes de las autoridades locales, la carretera Navolato-El Castillo, donde un camión de carga fue atravesado para impedir la circulación y, posteriormente, incendiado.

También se reportó que sobre la carretera Navolato-Altata, particularmente sobre las zonas de El Limoncito y La Michoacana, también hay varias unidades incendiadas.

Estos actos provocaron que la vialidad esté completamente bloqueada y, en otros casos, sumamente trastocada por las maniobras para intentar esquivar los vehículos.