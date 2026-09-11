Bloquean carretera Xalapa-Coatepec por mal estado

Vecinos de La Laguna y Pacho Viejo cerraron el bulevar Xalapa-Coatepec para exigir la rehabilitación de siete kilómetros de vialidad

Habitantes de las comunidades de La Laguna y Pacho Viejo, pertenecientes al municipio de Coatepec, Veracruz, bloquearon este día los cuatro carriles del bulevar Xalapa-Coatepec para exigir a las autoridades la rehabilitación de la carretera que comunica a ambas localidades.

La movilización comenzó alrededor de las 06:30 horas, cuando los pobladores llegaron a la vialidad y utilizaron piedras, ramas y distintos objetos para impedir el tránsito.

El cierre afectó la circulación de automóviles particulares, transporte público y vehículos de carga, generando largas filas y complicaciones para quienes se dirigían a sus trabajos o escuelas.

Los manifestantes denunciaron que cerca de siete kilómetros de la carretera se encuentran en malas condiciones, con baches, socavones y sectores donde la carpeta asfáltica prácticamente ha desaparecido.

De acuerdo con los habitantes, el deterioro de la vía ya ha ocasionado daños en vehículos y accidentes, por lo que consideran urgente una intervención de las autoridades.

Afirman que han solicitado reparaciones por años

Los vecinos aseguraron que el problema no es reciente y que durante más de 30 años han solicitado apoyo gubernamental para mejorar la carretera, sin obtener una solución.

“Tenemos más de 30 años solicitando el apoyo y no se nos ha volteado a ver”, expresó uno de los pobladores, quien reclamó una respuesta directa por parte del Gobierno estatal.

Los inconformes señalaron que tan solo durante los últimos cinco años entregaron distintos oficios para pedir la rehabilitación de la vialidad.

Incluso, explicaron que organizaron un comité vecinal para llevar a cabo trabajos provisionales de mantenimiento ante la falta de atención al deterioro de la carretera.

La interrupción de la circulación provocó importantes filas de vehículos y obligó a decenas de personas a continuar su trayecto a pie para llegar a sus centros de trabajo y escuelas.

Como alternativa para evitar la zona del bloqueo, las autoridades viales recomendaron utilizar la antigua carretera Coatepec-Briones.

Exigen funcionarios de Obras Públicas

Un representante de Política Regional acudió al sitio y ofreció establecer una mesa de diálogo en Palacio de Gobierno.

Sin embargo, los manifestantes rechazaron la propuesta y exigieron que en la negociación participaran funcionarios de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, al considerar que son las autoridades responsables de atender directamente sus demandas.

Los vecinos advirtieron que mantendrían cerrado el bulevar hasta recibir una respuesta concreta sobre la rehabilitación de la carretera.

Al lugar también llegaron elementos antimotines de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz.

La presencia del agrupamiento generó inconformidad entre los manifestantes, quienes señalaron que en ocasiones anteriores este tipo de elementos han sido utilizados para liberar vialidades durante protestas.

Una de las participantes reclamó al representante de Política Regional que las autoridades acudieran únicamente para intentar contener la protesta y posteriormente enviaran a los antimotines.

“Nada más vienen y le quieren dar a la gente atole con el dedo, vienes y tratas de suavizar a la gente y en cuanto no ven respuesta nada más envían la orden que vengan los antimotines”, manifestó.

La mujer aseguró que los pobladores no abandonarían el lugar mientras no recibieran una respuesta a su exigencia de rehabilitar la carretera.