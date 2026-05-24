Bloquean carretera en Tabasco previo a gira de Sheinbaum

Algunos grupos pidieron además la reubicación de escuelas cercanas a la zona industrial, al considerar que existen riesgos para estudiantes y docentes

Un bloqueo registrado este sábado 23 de mayo de 2026 sobre la carretera Villahermosa-Ciudad del Carmen provocó afectaciones viales en Tabasco, previo a un evento encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum durante su gira de trabajo por la entidad.

La protesta fue realizada por habitantes de comunidades cercanas a la zona de Dos Bocas, quienes cerraron la circulación en ambos sentidos para exigir atención a demandas relacionadas con servicios básicos, infraestructura y presuntas afectaciones derivadas de proyectos energéticos en la región.

Manifestantes cerraron una vía clave del sureste

El bloqueo se reportó sobre la carretera federal que conecta a Tabasco con Campeche, una ruta estratégica para el transporte particular, comercial y petrolero.

Los inconformes utilizaron objetos, ramas, llantas y vehículos para impedir el paso, lo que generó largas filas de automóviles, unidades de carga y transporte público durante varias horas.

La afectación ocurrió en una zona considerada de alto tránsito por su conexión con municipios tabasqueños y con la ruta hacia Ciudad del Carmen.

Reclaman agua, caminos y atención por Dos Bocas

Entre las principales exigencias de los pobladores estuvieron el suministro de agua potable, reparación de caminos, obras de drenaje, atención médica y cumplimiento de acuerdos previos con autoridades.

Los manifestantes también señalaron presuntas afectaciones ambientales y sociales vinculadas con la operación y el crecimiento industrial alrededor de la refinería Olmeca, en Dos Bocas.

Algunos grupos pidieron además la reubicación de escuelas cercanas a la zona industrial, al considerar que existen riesgos para estudiantes y docentes.

Protesta ocurre durante gira presidencial

El cierre carretero coincidió con la visita de Claudia Sheinbaum a Tabasco, donde este sábado tenía actividades oficiales relacionadas con programas sociales, productores y proyectos de infraestructura.

La protesta buscó llamar la atención del gobierno federal durante la presencia de la mandataria en la entidad.

Mientras tanto, autoridades desplegaron elementos de seguridad y personal de diálogo para atender a los inconformes y buscar liberar la circulación sin confrontaciones.

Durante el cierre se registraron importantes retrasos para automovilistas y transportistas que circulaban entre Villahermosa, comunidades de Tabasco y la ruta hacia Ciudad del Carmen.

La carretera es una de las conexiones más importantes del sureste mexicano, especialmente por su relación con actividades petroleras, portuarias y comerciales.

Hasta el momento no se reportaron personas lesionadas ni enfrentamientos, aunque sí afectaciones viales considerables.

El bloqueo volvió a evidenciar el malestar de comunidades cercanas a proyectos energéticos en Tabasco, donde habitantes han denunciado problemas de movilidad, servicios públicos y presuntas afectaciones ambientales.

Los inconformes señalaron que mantendrán sus reclamos hasta recibir una respuesta concreta de las autoridades estatales y federales.