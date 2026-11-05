Bloquea UIF cuentas de Taddei y los hermanos Hernández Casillas

La dependencia incorporó a 40 personas y empresas vinculadas con proveedores electorales a la Lista de Personas Bloqueadas por operaciones financieras de riesgo

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó cuentas bancarias de la exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, así como de los empresarios José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, relacionados con contratos de proveeduría electoral. La medida forma parte de una acción contra 25 personas físicas y 15 empresas incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas, luego de identificar operaciones financieras con elementos de riesgo, informó la dependencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Entre las cuentas congeladas se encuentran las de Taddei y los hermanos Hernández Casillas, quienes han sido vinculados con compañías que recibieron contratos millonarios del INE y de organismos electorales locales. Estas asignaciones derivaron en señalamientos sobre posibles conflictos de interés e irregularidades, por lo que la Auditoría Superior de la Federación anunció investigaciones que abarcan al instituto, funcionarios, organismos electorales, empresas y empresarios.

Investigaciones por contratos electorales

El caso se suma a las consecuencias de la salida de Taddei del organismo electoral, luego de que el pasado 25 de octubre anunciara su renuncia. Su sucesora interina, Blanca Yassahara Cruz García, informó que, de común acuerdo con los otros 10 consejeros electorales, se dará vista a la Fiscalía General de la República por las presuntas irregularidades detectadas en la administración anterior.

De acuerdo con el último reporte del INE, suman 30 renuncias de funcionarios, 17 de ellas correspondientes a la oficina de Taddei.