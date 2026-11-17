La medida suspende sus operaciones en el sistema financiero; Hacienda aclaró que es preventiva y que el exfuncionario conserva recursos legales para impugnarla

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, incorporó a Juan Carlos Cuervo Escalona, exdirector de Coordinación y Análisis del Instituto Nacional Electoral (INE), a la Lista de Personas Bloqueadas, luego de detectar posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionadas con contratos del organismo.

De acuerdo con las investigaciones, Cuervo Escalona habría intervenido en un esquema de contratación irregular que favoreció a empresas proveedoras de materiales y servicios electorales vinculadas con los hermanos Hernández Casillas.

A esa red se le atribuye un presunto desvío superior a $2,740 millones de pesos, además de anomalías como simulación de competencia y uso indebido de recursos públicos.

El exfuncionario ingresó al entonces Instituto Federal Electoral a mediados de la década de 2000 y permaneció cerca de dos décadas en áreas técnicas.

Durante la gestión de Lorenzo Córdova al frente del INE, llegó a ocupar la Dirección de Coordinación y Análisis.

Con su incorporación a la lista, sus actos, operaciones y servicios dentro del sistema financiero mexicano quedaron suspendidos, conforme al artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. Hacienda aclaró que se trata de una medida administrativa preventiva y precautoria, no de una sentencia ni de una determinación definitiva de culpabilidad.

Cuervo Escalona conserva su derecho de audiencia y los mecanismos legales para impugnar la medida.