Bloquea CNTE Circuito Interior tras ataque a maestros en Oaxaca

Los manifestantes movieron los separadores viales para utilizarlos como barricadas y bloquear el paso de vehículos en la zona.

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizaron bloqueos este jueves 28 de mayo en distintos puntos de la Ciudad de México, en protesta por las agresiones armadas registradas en Villa de Mitla, Oaxaca, donde 15 docentes resultaron lesionados.

Los cierres se concentran sobre Circuito Interior, a la altura de Paseo de la Reforma y Chapultepec, donde decenas de maestros de la sección 22 mantienen bloqueada la circulación en ambos sentidos para exigir justicia y una mesa de diálogo con autoridades.

CNTE responsabiliza a autoridades por agresión en Mitla

Durante una conferencia de prensa en la Estela de Luz, representantes del magisterio condenaron el ataque armado ocurrido el miércoles contra docentes que participaban en un bloqueo en Villa de Mitla.

“Existe una estrategia sistemática de provocación, confrontación y violencia política orientada a reprimir la legítima protesta del magisterio”, señalaron integrantes de la sección 22.

Los profesores responsabilizaron a los tres niveles de gobierno y señalaron directamente al alcalde de Mitla, Esaú López Quero, por los hechos violentos.

🔴 Integrantes de la CNTE bloquean Circuito Interior, a la altura de Paseo de la Reforma, en ambos sentidos, #CDMX ⚠️



Los manifestantes retiraron separadores de carriles para colocarlos como barrera e impedir el paso de automovilistas en la zona, donde la circulación ya se… pic.twitter.com/53MWKHtsoZ — adn Noticias (@adnnoticiasmx) May 28, 2026

Bloqueos afectan Metrobús y circulación vehicular

Las protestas provocaron afectaciones en Paseo de la Reforma y Circuito Interior, donde los manifestantes colocaron separadores de carriles para impedir el paso vehicular.

El Metrobús informó que la Línea 7 opera de Indios Verdes y Hospital Infantil La Villa hacia Glorieta Violeta, así como de Campo Marte a París. Permanecen sin servicio las estaciones entre Hidalgo y Amajac, además de la ruta Alameda Tacubaya.