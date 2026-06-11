Blindan AICM ante amenaza de protesta de la CNTE

Las medidas también alcanzaron el transporte público que conecta con el aeropuerto. En la estación Terminal Aérea de la Línea 5 del Metro

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Un fuerte operativo de seguridad se desplegó este miércoles en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) ante la posibilidad de que integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realicen movilizaciones o intenten bloquear accesos al complejo aeroportuario.

La presencia de policías, personal de seguridad y filtros de revisión se concentró principalmente en las Terminales 1 y 2, donde el ingreso comenzó a restringirse para permitir el acceso principalmente a pasajeros que acrediten tener un vuelo programado.

🛫⚠️ ¡Atención si vas al aeropuerto! Se registra un fuerte despliegue de la @SSC_CDMX en las inmediaciones de la Terminal 1 del @AICM_mx de manera preventiva ante el posible arribo de integrantes de la CNTE



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Las medidas también alcanzaron el transporte público que conecta con el aeropuerto. En la estación Terminal Aérea de la Línea 5 del Metro se limitaron accesos como parte del dispositivo implementado en la zona, lo que obligó a usuarios y trabajadores a buscar rutas alternas para llegar.

El operativo fue activado luego de que la CNTE mantuviera abierta la posibilidad de realizar acciones de protesta para presionar por atención a sus demandas laborales. Entre los puntos señalados por el magisterio se encuentra el aeropuerto capitalino por el impacto que tendría en la movilidad.

Además de pasajeros, comerciantes instalados en los alrededores expresaron molestia por las vallas y restricciones colocadas en el área. Algunos señalaron que la reducción del paso de personas ya comienza a reflejarse en menores ventas.

🗣️⚠️ Al grito de "queremos trabajar", comerciantes estallaron contra las vallas colocadas por las autoridades ante las protestas de la CNTE. Exigen su retiro inmediato, pues aseguran que los cierres les están provocando graves pérdidas económicas



🎥: @isidrocorro pic.twitter.com/UQNd7k4Xh8 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) June 10, 2026

La tensión ocurre justo cuando la capital recibe a visitantes y aficionados por el arranque de actividades relacionadas con el Mundial 2026, por lo que autoridades mantienen vigilancia reforzada para evitar afectaciones en uno de los principales accesos aéreos del país.