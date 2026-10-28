Blanca Cruz asume la presidencia provisional del INE

Blanca Cruz asume la presidencia provisional del Instituto Nacional Electoral en plena ruta hacia los comicios del año 2027

La consejera electoral Blanca Yassahara Cruz García fue elegida como presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral (INE), tras la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala, quien dejó el cargo el pasado 26 de octubre.

La designación busca garantizar la continuidad de los trabajos del organismo mientras la Cámara de Diputados lleva a cabo el proceso para nombrar a la persona que ocupará de manera definitiva la presidencia del Consejo General.

De acuerdo con reportes difundidos este martes, las consejerías electorales acordaron respaldar a Blanca Cruz García para encabezar temporalmente al árbitro electoral, en espera de la resolución legislativa correspondiente.

La propuesta debía ser presentada a las representaciones partidistas y posteriormente sometida a votación en sesión extraordinaria del Consejo General.

La llegada de Blanca Cruz ocurre en un momento clave para el instituto, que se encuentra en los preparativos del Proceso Electoral Federal 2026-2027, por lo que uno de sus principales desafíos será mantener la estabilidad institucional y dar continuidad a la organización de los próximos comicios.

La nueva presidenta provisional forma parte del grupo de consejerías electas por la Cámara de Diputados en abril de 2026 para desempeñarse durante un periodo de nueve años dentro del Consejo General del INE.

Antes de integrarse al organismo nacional, presidió el Instituto Electoral del Estado de Puebla (IEE) y desarrolló una trayectoria de más de una década en distintas responsabilidades relacionadas con la organización de procesos electorales.

Originaria de Oaxaca, Blanca Yassahara Cruz García es licenciada y maestra en Derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), con especialización en Derecho Constitucional y Amparo. A lo largo de su carrera ha participado en la preparación, coordinación y supervisión de elecciones federales y locales.

Con su nombramiento, el INE busca asegurar la continuidad de sus funciones constitucionales mientras el Poder Legislativo define a la persona que ocupará de forma permanente la presidencia del organismo electoral.