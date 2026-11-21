El Black Friday será el 27 de noviembre y el Cyber Monday el día 30; conoce las fechas y recomendaciones para aprovechar sus descuentos en México

Después de concluir las ofertas de El Buen Fin 2026, la temporada de descuentos en México todavía tiene dos fechas importantes para quienes buscan adelantar sus compras navideñas: el Black Friday y el Cyber Monday, jornadas comerciales que ofrecen promociones en tiendas físicas y plataformas digitales.

Ambos eventos tienen su origen en Estados Unidos, pero con el paso de los años han ganado presencia en distintos países, incluido México, donde marcas y comercios se suman con rebajas en productos y servicios.

¿Cuándo será el Black Friday 2026?

El Black Friday, también conocido como "Viernes Negro", se celebrará el viernes 27 de noviembre de 2026.

Esta jornada comercial se realiza tradicionalmente un día después del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, festividad que tiene lugar el cuarto jueves de noviembre. Además de marcar el inicio de la temporada de compras navideñas en ese país, se ha convertido en un fenómeno de alcance internacional.

Durante el Black Friday, los consumidores pueden encontrar promociones en distintas categorías, como tecnología, ropa, calzado, electrodomésticos y artículos para el hogar. En México, los descuentos pueden estar disponibles tanto en establecimientos físicos como en tiendas por internet.

¿Cuándo es el Cyber Monday en México?

La siguiente fecha importante será el Cyber Monday, programado para el lunes 30 de noviembre de 2026.

A diferencia del Black Friday, esta campaña está enfocada principalmente en las compras por internet. Su objetivo es impulsar el comercio electrónico mediante promociones especiales en plataformas digitales.

La jornada está prevista para desarrollarse durante 24 horas, desde las 00:00 hasta las 23:59 horas del lunes 30 de noviembre. Sin embargo, algunos comercios pueden adelantar sus ofertas o extenderlas más allá de ese periodo.

Entre los productos que suelen formar parte de las promociones se encuentran dispositivos electrónicos, computadoras, electrodomésticos, ropa y accesorios.

En México, distintas marcas y plataformas de comercio electrónico se han sumado a estas fechas internacionales. Entre ellas se encuentran Amazon y Mercado Libre, además de otros establecimientos que anuncian sus propias campañas de descuentos.

Las promociones, los productos participantes y las condiciones de compra dependen de cada comercio, por lo que es recomendable consultar directamente sus páginas oficiales antes de realizar una transacción.

Consejos para aprovechar las ofertas sin riesgos

Antes de comprar durante el Black Friday y el Cyber Monday, es importante comparar precios y revisar las condiciones de cada promoción. La emoción por encontrar descuentos puede llevar a adquirir productos que no estaban contemplados en el presupuesto o a pasar por alto posibles cargos adicionales.

Estas son algunas recomendaciones para realizar compras más seguras:

Compara los precios: registra el costo de los productos antes de las jornadas de descuentos para comprobar si las rebajas representan un ahorro real.

registra el costo de los productos antes de las jornadas de descuentos para comprobar si las rebajas representan un ahorro real. Revisa el precio final: verifica si el monto incluye gastos de envío, impuestos y posibles cargos de importación.

verifica si el monto incluye gastos de envío, impuestos y posibles cargos de importación. Compra en sitios oficiales: utiliza páginas confiables y comprueba que la dirección electrónica sea correcta y cuente con conexión segura.

utiliza páginas confiables y comprueba que la dirección electrónica sea correcta y cuente con conexión segura. Consulta las políticas de devolución: revisa los plazos y requisitos para cambiar o devolver un producto.

revisa los plazos y requisitos para cambiar o devolver un producto. Establece un presupuesto: define cuánto puedes gastar y evita comprometer tus finanzas por compras impulsivas.

Con el Black Friday del 27 de noviembre y el Cyber Monday del 30 de noviembre, las personas tendrán dos oportunidades más para buscar descuentos antes de diciembre. La clave será comparar las promociones, verificar las condiciones y comprar únicamente aquello que realmente necesitan.