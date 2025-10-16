Billete de $20 pesos de Benito Juárez saldrá de circulación

Esta medida responde al plan de Banxico para renovar el efectivo que se encuentra en circulación en todo el país. Ojo, no desaparecerá ni perderá su valor

El mítico billete de $20 pesos con el retrato de Benito Juárez entrará este octubre en proceso de retiro de circulación, según informó el Banco de México (Banxico).

Esta medida responde al plan de Banxico para renovar el efectivo que se encuentra en circulación en todo el país. Ojo, no desaparecerá, únicamente cuando llegue a bancos será retenido, pero los nuevos billetes de la misma denominación seguirán con normalidad.

Otro punto a destacar, es que si aún tienes en tu poder estos billetes, podrás usarlos como siempre y no pierden su valor para compras.

Este billete, de la denominada Familia F, fue emitida en 2007 y muestra a Benito Juárez al frente sobre la zona de Monte Albán, en Oaxaca.