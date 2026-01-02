Info 7 Logo
¡Bienvenida Sofia! Primera bebé en México del 2026

Por: Diana Leyva

01 Enero 2026, 15:50

A través de redes sociales, el IMSS dio a conocer la noticia. Generalmente, el primer bebé del 2026 es considerado el primer ciudadano nacido en el país

Sofía Isabela, es la primera bebé que nace en este jueves primero de enero del 2026

Esta pequeña nació justo en el primer segundo del año, en el Hospital de Gineco Obstetricia Número 60 perteneciente al Instituto Mexicano del Seguro Social en el municipio de Tlalnepantla.

A través de redes sociales, el IMSS dio a conocer la noticia. Generalmente, el primer bebé del 2026 es considerado el primer ciudadano nacido en el país.

Esta pequeña y su madre, Andrea Tapia Álvarez, de 24 años; se encuentran en buen estado de salud debido a que su parto se desarrolló sin complicaciones.

Zoé Robledo celebra llegada de Sofía Isabela

El director del IMSS, Zoé Robledo, afirmó que la pequeña fue recibida por mujeres doctoras que pertenecen la vida desde el primer segundo.

Además, consideró su nacimiento como una guía en un camino con mayor salud y esperanza para México.

