Bernardo Bosch, hermano de Fátima, va por cargo con Morena

Bernardo Bosch indicó que su registro se realizó en atención a la convocatoria emitida por Morena y aseguró que asume esta nueva etapa con responsabilidad

Bernardo Bosch, hermano de Fátima Bosch, formalizó su registro para participar en el proceso interno de Morena con el objetivo de obtener la coordinación distrital federal de los Comités de Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional en el Distrito V Federal de Tabasco.

El aspirante, de 28 años, dio a conocer su inscripción mediante un mensaje difundido en sus redes sociales, donde señaló que su decisión responde al interés de fortalecer el trabajo territorial del partido en la entidad y contribuir a la consolidación del proyecto político de la denominada Cuarta Transformación.

A través de su publicación, Bernardo Bosch indicó que su registro se realizó en atención a la convocatoria emitida por Morena y aseguró que asume esta nueva etapa con responsabilidad y compromiso. Asimismo, afirmó que su intención es trabajar de cerca con las comunidades tabasqueñas para atender sus necesidades y fortalecer la organización partidista en la región.

La incursión de Bosch en este proceso interno ocurre después de varios meses en los que su nombre ha cobrado mayor notoriedad pública. Parte de esa atención se relaciona con la proyección nacional alcanzada por su hermana, Fátima Bosch, quien ganó relevancia tras su participación en el certamen Miss Universo 2025.

No obstante, el propio Bernardo Bosch Fernández ya había manifestado anteriormente su interés por participar en la vida política de Tabasco. En mayo pasado confirmó que buscaría formar parte de los procesos internos de Morena con miras a contender por un cargo de elección popular en los comicios de 2027, aunque entonces evitó precisar si aspiraría a una alcaldía o a una diputación.

De acuerdo con reportes difundidos en medios, Bosch cuenta con experiencia vinculada al trabajo legislativo y partidista, además de mantener actividades de organización y difusión política dentro de Morena.