Bellas Artes abre sus puertas para despedir a Cuauhtémoc Cárdenas

Con un homenaje de cuerpo presente en Bellas Artes, México despedirá a uno de los personajes más relevantes de la política nacional en las últimas décadas

El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, una de las figuras protagonistas de la transición democrática del país, recibirá este viernes un homenaje de cuerpo presente en el Palacio de Bellas Artes, donde ciudadanos, familiares, políticos y representantes de distintos sectores podrán darle el último adiós.

El homenaje fue anunciado por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, quien informó que el máximo recinto cultural del país abrirá sus puertas para reconocer la trayectoria y el legado político del también fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y primer jefe de Gobierno capitalino electo por voto popular.

Durante la inauguración de la Mega Ofrenda de Día de Muertos en el Zócalo capitalino, Brugada convocó a la ciudadanía a participar en la ceremonia y destacó la importancia de Cárdenas en la construcción de la vida democrática contemporánea del país.

La mandataria señaló que se trata de un homenaje “por su trayectoria, por todo lo que ha significado y significó la lucha cardenista en este país”.

De acuerdo con la información dada a conocer, la ceremonia será abierta al público y permitirá que los mexicanos rindan tributo al político michoacano, fallecido el pasado 28 de octubre a los 92 años de edad.

Cuauhtémoc Cárdenas fue gobernador de Michoacán, senador de la República y tres veces candidato presidencial. En 1988 encabezó el movimiento político que cuestionó los resultados de la elección presidencial de aquel año y que posteriormente daría origen al PRD. Asimismo, en 1997 se convirtió en el primer jefe de Gobierno de la Ciudad de México elegido mediante voto ciudadano.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo también expresó públicamente su reconocimiento a la trayectoria del ingeniero, destacando su contribución a la democratización del país. Previamente, familiares y diversas personalidades de la vida política nacional participaron en una ceremonia privada para despedirlo.

Con este homenaje de cuerpo presente en Bellas Artes, México despedirá a uno de los personajes más relevantes de la política nacional en las últimas décadas, cuya influencia marcó la historia de la izquierda y los procesos democráticos del país.