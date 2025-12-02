Beca 'Rita Cetina': Conoce la fecha de pago en diciembre

El depósito llegará tanto para los nuevos beneficiarios que se inscribieron en septiembre, como para los que ya estaban inscritos.

Prepárate porque ya se dieron a conocer las fechas de entrega del apoyo a estudiantes como parte de la Beca 'Rita Cetina'.

La Beca Universal de Educación Básica 'Rita Cetina' es un programa del Gobierno de México, dirigido a familias con hijas, hijos o menores a su cuidado inscritos en secundarias públicas del país.

El apoyo otorgado corresponde a 1,900 pesos por familia con al menos un estudiante en secundaria pública y 700 pesos adicionales por cada estudiante extra de secundaria pública en la misma casa.

Este programa social otorga dicho apoyo con un pago bimestral.

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB), se tiene programado el depósito de la Beca Rita Cetina para este mes de diciembre.

El depósito llegará tanto para los nuevos beneficiarios que se inscribieron en septiembre, como para los que ya estaban inscritos.

Los estudiantes que ya estaban inscritos antes de septiembre recibirán la cantidad de mil 900 pesos como pago bimestral, mientras que los estudiantes más recientes en el programa recibirán un depósito de 3 mil 800 pesos, en razón de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre.

Cabe señalar que los depósitos llegan a las respectivas cuentas del Banco del Bienestar de cada estudiante.

¿En qué fecha recibiré mi depósito?

Como en casos anteriores, el pago será escalonado conforme a la letra del primer apellido de cada beneficiario.

Fechas de pago en Becas del Bienestar

4 de diciembre: A, B.

5 de diciembre: C.

8 de diciembre: D, E, F.

9 de diciembre: G.

10 de diciembre: H, I, J, K, L.

11 de diciembre: M.

15 de diciembre: N, Ñ, O, P, Q.

16 de diciembre: R.

17 de diciembre: S.

18 de diciembre: T, U, V, W, X, Y, Z.