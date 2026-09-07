Bebé muere durante ataque armado en Culiacán, Sinaloa

Elementos del Ejército Mexicano, policías municipales y estatales, así como cuerpos de emergencia, se movilizaron para atender a las víctimas

Un bebé de un año y cuatro meses murió después de quedar en medio de un ataque armado registrado afuera de una vivienda del fraccionamiento Prados del Sur, al sur de Culiacán, Sinaloa.

La agresión también provocó la muerte de dos adultos y dejó a otra persona herida. Hasta el momento no se ha establecido contra quién iba dirigido el ataque ni se han reportado personas detenidas.

Bebé muere después de ser trasladado a un hospital

Los hechos ocurrieron alrededor de las 20:30 horas del sábado 5 de septiembre, en las inmediaciones de las calles Mar de Coral e Islas Mascareñas, donde varias personas se encontraban reunidas afuera de un domicilio.

De acuerdo con la información preliminar, sujetos armados llegaron al lugar y dispararon en repetidas ocasiones contra quienes se encontraban en el sitio. Algunas de las personas presuntamente realizaban reparaciones a un automóvil cuando comenzó la agresión.

Juan Alejandro, de un año y cuatro meses, sufrió una herida de bala en la cabeza y fue trasladado de emergencia para recibir atención médica. Sin embargo, falleció minutos después de haber ingresado al hospital.

Un hombre identificado como Jesús Manuel “N” murió en el lugar, mientras otros dos adultos resultaron lesionados y fueron llevados a diferentes hospitales de Culiacán.

Muere hombre señalado como posible participante

Horas después del ataque se confirmó el fallecimiento de Josué Jonathan “N”, uno de los hombres que había resultado herido durante el tiroteo.

De manera preliminar, fue señalado como uno de los posibles participantes en la agresión y se investiga si fue alcanzado accidentalmente por los disparos efectuados por sus acompañantes. Esta versión permanece bajo investigación y no ha sido confirmada formalmente por la Fiscalía.

Con este deceso, el saldo del ataque aumentó a tres personas sin vida y una más herida, quien permanece bajo atención médica.

Fiscalía investiga el móvil del ataque en Culiacán

Elementos del Ejército Mexicano, policías municipales y estatales, así como cuerpos de emergencia, se movilizaron hasta Prados del Sur para atender a las víctimas y resguardar el área.

En el sitio quedó un automóvil Toyota Yaris con impactos de bala, además de diversos casquillos percutidos de arma larga que fueron recolectados para integrarlos a la carpeta de investigación.

Personal pericial y agentes de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa realizaron las diligencias correspondientes y trasladaron los cuerpos para practicarles los estudios legales.

Las investigaciones continuarán para identificar a los responsables, establecer el móvil de la agresión y determinar si el hombre que murió en el hospital tuvo alguna participación en los hechos.