Beatriz Gutiérrez Müller niega que se haya ido a vivir a España

Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, negó este lunes 18 de agosto los señalamientos de que habría decidido mudarse a España con su hijo Jesús Ernesto, de 18 años.

El fin de semana, el diario español ABC publicó que la escritora residiría en el barrio exclusivo de La Moraleja, en Madrid, mientras su hijo iniciaba estudios en la Universidad Complutense.

“No me he ido a vivir allá”

A través de sus redes sociales, Gutiérrez Müller rechazó la información y aseguró que continúa con sus labores académicas en México.

“Me dedico, desde hace décadas, a la docencia e investigación en una universidad pública de mi país, donde continúo trabajando, y desde luego no me he ido a vivir allá ni a ningún otro lado. Tampoco Jesús Ernesto”, aclaró.

Críticas al medio español

La también investigadora arremetió contra ABC, al que comparó con medios mexicanos que, dijo, son “calumniadores profesionales de la derecha más rancia y corrupta”.

“El hampa del periodismo y sus jefes, los de la mafia del poder, cada día enseñan más el cobre; aquí, en España y acullá”, expresó.

Asimismo, subrayó que es independiente de la política y que no forma parte de ninguna disputa actual.

Por otra parte, cabe señalar que la nota de ABC subrayaba un supuesto “cambio de vida” de Gutiérrez Müller, recordando que fue pieza clave en la exigencia al Gobierno español para ofrecer disculpas por las atrocidades cometidas durante la Conquista.

El medio destacó como una contradicción que, tras esa iniciativa, optara por instalarse en un barrio exclusivo de Madrid. Incluso, insinuó que la decisión evidenciaría un alejamiento de su esposo y de la presidenta Claudia Sheinbaum.