La fiscal María Elena Andrade participó en un encuentro binacional en San Diego para fortalecer la atención a víctimas de violencia y su acceso a la justicia

La Fiscalía General del Estado de Baja California busca reforzar la colaboración con instituciones de Estados Unidos para garantizar la protección de las mujeres víctimas de violencia y facilitar su acceso a la justicia, sin importar de qué lado de la frontera se encuentren.

Como parte de estos esfuerzos, la fiscal general de Baja California, María Elena Andrade Ramírez, participó en el encuentro internacional "Violencia sin fronteras, mujeres que las cruzan", realizado el 21 de noviembre en San Diego, California.

La reunión fue organizada por el Consulado General de México en San Diego, encabezado por la embajadora y cónsul general Alicia Kerber Palma, en colaboración con la Universidad de San Diego. El encuentro reunió a representantes de instituciones y organizaciones civiles de ambos países.

Buscan fortalecer la atención a mujeres víctimas de violencia

Durante las actividades se analizaron estrategias para mejorar los mecanismos de atención, protección y acompañamiento a mujeres que enfrentan situaciones de violencia, además de impulsar redes de colaboración entre autoridades y organismos especializados de México y Estados Unidos.

En su intervención, Andrade Ramírez presentó las acciones que desarrolla la Fiscalía General del Estado de Baja California para atender a mujeres en situación de riesgo, particularmente la emisión y el seguimiento de medidas de protección.

También expuso los esfuerzos institucionales para fortalecer las capacidades de investigación de delitos relacionados con la violencia de género, con el objetivo de mejorar la respuesta ante las denuncias y garantizar que las víctimas puedan acceder a la justicia.

Edificio de Investigación Violeta en Mexicali

Entre los proyectos presentados por la Fiscalía destacó la construcción del Edificio de Investigación Violeta, en Mexicali, una infraestructura diseñada para concentrar y reforzar las capacidades de investigación de delitos cometidos contra las mujeres.

Este inmueble busca ofrecer servicios especializados y atención integral a las víctimas, con personal capacitado y bajo una perspectiva de género, para brindar acompañamiento a quienes acudan a denunciar situaciones de violencia.

El proyecto forma parte de las acciones institucionales para mejorar las condiciones en las que se atiende a las mujeres y fortalecer las investigaciones relacionadas con agresiones en su contra.

Participan organizaciones de México y Estados Unidos

En el encuentro también participaron representantes de la Universidad de San Diego, One Safe Place: San Diego County Family Justice Centers, Estación Noroeste de Investigación y Docencia, Lifeline Community Services y el Centro de Justicia para las Mujeres de Baja California (CEJUM BC).

Los asistentes intercambiaron experiencias y propuestas para mejorar las redes de colaboración, así como los mecanismos de acompañamiento y protección para quienes enfrentan situaciones de violencia.

La participación de estas instituciones permitió abordar la importancia de mantener una coordinación entre organismos que trabajan en la atención de víctimas en las comunidades fronterizas.

Al concluir las actividades, la fiscal general de Baja California reiteró la necesidad de sumar esfuerzos entre autoridades, organizaciones especializadas y sociedad civil para prevenir la violencia y garantizar la protección de los derechos de las mujeres.

La colaboración entre México y Estados Unidos representa una herramienta para atender casos que requieren coordinación institucional, especialmente en una región donde el tránsito entre ambos países forma parte de la vida cotidiana.