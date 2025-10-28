Info 7 Logo
Banxico retira de circulación billete de 20 pesos

Por: María Fernanda Colunga

26 Octubre 2025, 18:04

El Banco de México confirmó el retiro del billete azul de 20 pesos con Benito Juárez, aunque seguirá siendo válido y podrá cambiarse en los bancos

El Banco de México (Banxico) confirmó el retiro gradual del billete azul de 20 pesos que muestra el retrato de Benito Juárez, perteneciente a la familia F.

La medida entró en vigor el pasado 10 de octubre, tras la publicación de la Circular 8/2025 en el Diario Oficial de la Federación, y forma parte del proceso de modernización del efectivo en el país.

De acuerdo con Banxico, el retiro se realizará de forma progresiva, por lo que estos billetes comenzarán a verse con menor frecuencia en transacciones cotidianas. No obstante, la institución aclaró que los ejemplares conservarán su poder liberatorio, es decir, seguirán siendo válidos para realizar pagos y deberán ser aceptados en cualquier establecimiento o comercio mientras permanezcan en circulación.

El banco central explicó que serán las instituciones bancarias las encargadas de retirar los billetes cuando lleguen a sus ventanillas, para después enviarlos al Banco de México, donde serán resguardados y finalmente sustituidos por denominaciones más recientes con mayores medidas de seguridad.

Banxico subrayó que esta disposición se enmarca en su estrategia para mantener la integridad del circulante y evitar falsificaciones, garantizando así la confianza en el uso del dinero físico.

Por ahora, no es obligatorio cambiar los billetes de 20 pesos de la familia F, aunque quienes deseen hacerlo podrán acudir a cualquier sucursal bancaria. La autoridad monetaria reiteró que los nuevos ejemplares de 20 pesos, pertenecientes a la familia G, conmemorativos de la Independencia de México, continuarán circulando con normalidad.

Con este ajuste, Banxico busca reducir la emisión de billetes de baja denominación y fortalecer el uso de monedas, manteniendo un sistema monetario más seguro, eficiente y duradero.

