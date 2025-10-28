Banxico retira de circulación billete de 20 pesos

El Banco de México confirmó el retiro del billete azul de 20 pesos con Benito Juárez, aunque seguirá siendo válido y podrá cambiarse en los bancos

El Banco de México (Banxico) confirmó el retiro gradual del billete azul de 20 pesos que muestra el retrato de Benito Juárez, perteneciente a la familia F.

La medida entró en vigor el pasado 10 de octubre, tras la publicación de la Circular 8/2025 en el Diario Oficial de la Federación, y forma parte del proceso de modernización del efectivo en el país.

De acuerdo con Banxico, el retiro se realizará de forma progresiva, por lo que estos billetes comenzarán a verse con menor frecuencia en transacciones cotidianas. No obstante, la institución aclaró que los ejemplares conservarán su poder liberatorio, es decir, seguirán siendo válidos para realizar pagos y deberán ser aceptados en cualquier establecimiento o comercio mientras permanezcan en circulación.

El banco central explicó que serán las instituciones bancarias las encargadas de retirar los billetes cuando lleguen a sus ventanillas, para después enviarlos al Banco de México, donde serán resguardados y finalmente sustituidos por denominaciones más recientes con mayores medidas de seguridad.

Banxico subrayó que esta disposición se enmarca en su estrategia para mantener la integridad del circulante y evitar falsificaciones, garantizando así la confianza en el uso del dinero físico.

El #BancodeMéxico emite nuevas familias de billetes para hacerlos más seguros y así, inhibir su falsificación, aumentar su durabilidad en circulación, e incorporar características para facilitar su utilización. #TuBancoCentral #SiempreALaVanguardia pic.twitter.com/WEG4gsfAcA — Banco de México (@Banxico) October 17, 2025

Por ahora, no es obligatorio cambiar los billetes de 20 pesos de la familia F, aunque quienes deseen hacerlo podrán acudir a cualquier sucursal bancaria. La autoridad monetaria reiteró que los nuevos ejemplares de 20 pesos, pertenecientes a la familia G, conmemorativos de la Independencia de México, continuarán circulando con normalidad.

Con este ajuste, Banxico busca reducir la emisión de billetes de baja denominación y fortalecer el uso de monedas, manteniendo un sistema monetario más seguro, eficiente y duradero.