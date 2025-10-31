Bancos pedirán identificación para operaciones de más de $140 mil

Una medida para combatir fraudes y evitar que el dinero sea utilizado en actividades ilícitas, indicó la Asociación de Bancos de México

A partir del 1 de julio del 2026, los bancos mexicanos pedirán una identificación a las personas que acudan a sucursales a depositar o retirar dinero en efectivo cuyo monto supere los 140,000 pesos, una medida para combatir fraudes y evitar que el dinero sea utilizado en actividades ilícitas, indicó la Asociación de Bancos de México (ABM).

En su conferencia de prensa bimestral, Emilio Romano, presidente del organismo explicó que el Comité de Asociados aprobó adoptar distintas recomendaciones para fortalecer sus capacidades de previsión de lavado de dinero y combate al financiamiento de actividades ilícitas con "medidas contundentes, que van más allá del marco regulatorio para poder asegurar la estabilidad y la prioridad del sistema bancario mexicano".

Esto para garantizar que el sistema bancario "está lo mejor protegido" para evitar que mediante su sistema se conduzcan "actividades ilícitas, incluyendo, pero no solamente el lavado dinero".

Refirió que la banca mexicana, a nivel internacional, es uno de los primeros países que adopta una plataforma de intercambio de información en tiempo real para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento a actividades ilícitas por la vía bancaria.

Además, dijo que la ABM también recomendó que las transferencias internacionales solo puedan ser realizadas o recibidas entre cuentahabientes y se comprometió a llevar a cabo reuniones periódicas con autoridades relativas a lavado de dinero y a prevención de delitos de nuestros principales socios comerciales.