Banco del Bienestar presenta nueva app; conoce sus funciones

El director general del Banco del Bienestar, Víctor Lamoyi, informó que la actualización ya está disponible gratuitamente para dispositivos móviles

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó este jueves la nueva aplicación móvil del Banco del Bienestar, una plataforma que permitirá realizar transferencias electrónicas utilizando únicamente el número de tarjeta, cuenta CLABE o número celular.

La herramienta, que estará disponible de manera gratuita, tiene un alcance proyectado de hasta 43 millones de usuarios, principalmente beneficiarios de los Programas para el Bienestar, y forma parte de la modernización de los servicios financieros digitales.

“El Banco del Bienestar nos va a presentar una modernización muy importante del Banco, que tiene que ver con una nueva aplicación telefónica para todos los beneficiarios de programas sociales”, destacó la mandataria durante la conferencia matutina, “Las mañaneras del pueblo”.

¿Qué funciones tendrá la nueva aplicación del Banco del Bienestar?

El director general del Banco del Bienestar, Víctor Lamoyi, informó que la actualización ya está disponible gratuitamente para dispositivos móviles.

Entre las nuevas herramientas que incorpora se encuentran:

Consulta de saldos y movimientos en tiempo real.

Notificaciones sobre operaciones bancarias.

Pagos y cobros digitales mediante códigos QR o número celular.

Transferencias electrónicas utilizando número de tarjeta, cuenta CLABE o celular.

Localizador para encontrar las sucursales más cercanas.

Con estas funciones, la institución busca facilitar las operaciones bancarias cotidianas de sus usuarios.

Banco del Bienestar atiende a 42.8 millones de personas

Lamoyi detalló que el Banco del Bienestar cuenta con más de 3,100 sucursales, distribuidas en 2,705 localidades y 1,972 municipios.

Asimismo, informó que durante 2026 la institución brinda atención a 42.8 millones de personas, a quienes entrega directamente un billón de pesos correspondientes a los Programas para el Bienestar.