Bancada de Morena oficializa salida de Enrique Inzunza en Senado

El legislador dejó de formar parte del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República, con efectos a finales de agosto

La bancada de Morena oficializó este martes la salida del senador Enrique Inzunza en el Senado de la República.

Durante la sesión en el Senado, la salida del legislador fue notificada formalmente al Pleno, luego de que la coordinación de la bancada morenista recibiera la comunicación correspondiente por parte de Inzunza.

A través de la Secretaría Técnica del Grupo Parlamentario de Morena, se solicitó que la determinación fuera informada para dar cumplimiento a los procedimientos legales, reglamentarios y administrativos correspondientes.

“Esta coordinación solicita sea del conocimiento del Pleno del Senado de la República, la determinación del senador Inzunza, para los efectos legales, reglamentarios y administrativos a que haya lugar.”

Tras la lectura del documento, la Presidencia del Senado informó que la Asamblea quedó enterada de la decisión del senador sinaloense.

Con esto, Inzunza dejó de formar parte del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República, con efectos a partir del pasado 26 de agosto de 2026.

Justo en esta fecha, el senador publicó a través de un mensaje su decisión, donde mencionaba que a lo largo de su carrera ejerció su propia defensa, por lo que no brindará elementos para la derecha conservadora.

Recordemos que el legislador, oficialmente independiente, es acusado de varios delitos por las autoridades de Estados Unidos ante su presunta relación con el crimen organizado.