Balean vivienda de alcaldesa interina de Paraíso, Tabasco

El ataque ocurre apenas unos días después de que María Eliza Hernández asumiera la alcaldía de manera interina, tras la salida de Alfonso Baca Sevilla

La vivienda de María Eliza Hernández Flores, alcaldesa interina de Paraíso, Tabasco, fue atacada a balazos durante la madrugada del martes, en un hecho que ya es investigado por autoridades estatales y ministeriales.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió alrededor de las 4:00 horas en el domicilio de la funcionaria, ubicado en la ranchería Oriente San Cayetano.

Testigos reportaron varias detonaciones de arma de fuego contra la fachada de la vivienda. Tras la agresión, elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar, donde localizaron al menos tres casquillos percutidos.

Versiones difundidas por diversos medios señalan que los responsables habrían sido dos hombres que se desplazaban a bordo de una motocicleta, quienes realizaron los disparos y posteriormente huyeron del sitio. No se reportaron personas lesionadas durante el ataque.

La propia María Eliza Hernández confirmó los hechos y reveló que previamente había recibido amenazas e intimidaciones. La alcaldesa indicó que presentará las denuncias correspondientes para que el caso sea esclarecido conforme a la ley.

Abre Fiscalía carpeta de investigación

Horas después de la agresión, Hernández Flores acudió a la Fiscalía General del Estado de Tabasco para interponer una denuncia formal. Ahí sostuvo una reunión con el fiscal estatal, Óscar Tonathiu Vázquez Landeros, y con autoridades de seguridad, quienes ofrecieron acompañamiento y seguimiento a las investigaciones.

La Fiscalía de Tabasco informó que abrió una carpeta de investigación para determinar el móvil del ataque y dar con los responsables. Mientras tanto, autoridades estatales reforzaron la coordinación institucional en el municipio para garantizar la seguridad de la población y de la presidenta municipal interina.

Tomó protesta el 22 de agosto

El ataque ocurre apenas unos días después de que María Eliza Hernández asumiera la presidencia municipal de manera interina, tras la salida del alcalde Alfonso Baca Sevilla, quien enfrenta investigaciones federales en el contexto del denominado Operativo Enjambre, mediante el cual también fueron detenidos varios funcionarios del Ayuntamiento de Paraíso.

Pese a los hechos, la alcaldesa aseguró que continuará al frente de la administración municipal y que las actividades del Ayuntamiento seguirán desarrollándose con normalidad.