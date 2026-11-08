Balean restaurante de periodista en Juchitán; denuncia extorsión

El restaurante Rockaway, propiedad del periodista y empresario José Ignacio Santiago Martínez, fue atacado con disparos de arma de fuego durante la mañana de este sábado en el municipio de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó que inició una investigación por la agresión ocurrida en el establecimiento ubicado sobre la carretera Canal 33, en la colonia 19 de Marzo, en la región del Istmo de Tehuantepec.

De acuerdo con la institución, al momento del ataque no había personas al interior del inmueble, por lo que no se reportaron víctimas dentro del restaurante.

*=FISCALÍA INFORMA=* *Inicia FGEO investigación tras agresión con arma de fuego a restaurante de periodista en Juchitán de Zaragoza* La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) inició de manera inmediata una exhaustiva investigación, luego de la agresión con disparos de arma de fuego en el inmueble que ocupa el restaurante que es propuesta de un comunicador y periodista, en el municipio de Juchitán de Zaragoza, en la región del Istmo de Tehuantepec. Los hechos sucedieron la mañana de este sábado, en un inmueble ubicado sobre la Carretera Canal 33, en la Colonia 19 de Marzo de dicho municipio. Cabe destacar que, afortunadamente, al momento de la agresión no se encontraba ninguna persona al interior del domicilio. Ante la naturaleza del suceso y considerando que el propietario ejerce la labor periodística, la Institución de procuración de justicia instruyó la intervención inmediata de la Vicefiscalía Regional del Istmo en estrecha coordinación con las áreas especializadas en Delitos contra la Libertad de Expresión de la Fiscalía Especializada en Delitos de Trascendencia Social. A través de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y peritos especializados, se realizaron los primeros trabajos de campo y el procesamiento del lugar de intervención, donde se recolectaron diversos indicios balísticos que ya forman parte de la carpeta de investigación y que permitirán establecer las primeras líneas de investigación sólidas para dar con los responsables. No obstante, la FGEO ya se encuentra brindando atención y acompañamiento integral a las víctimas para garantizar su seguridad y sus derechos. La Fiscalía de Oaxaca reitera su firme compromiso con la procuración de justicia y el respeto a la libertad de expresión. Por ello, se mantiene una estrecha colaboración interinstitucional y despliegue operativo conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Guardia Nacional (GN) y la Policía Estatal, a fin de garantizar la seguridad en Juchitán de Zaragoza y asegurar que este tipo de hechos no se repitan y no queden en la impunidad. — Fiscalía General (@FISCALIA_GobOax) November 7, 2026

Fiscalía investiga ataque contra restaurante de periodista

Debido a que el propietario se dedica al periodismo, la FGEO ordenó la intervención de la Vicefiscalía Regional del Istmo, en coordinación con las áreas especializadas en delitos contra la libertad de expresión de la Fiscalía Especializada en Delitos de Trascendencia Social.

Personal de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y peritos especializados acudieron al lugar para realizar las primeras diligencias y procesar la escena.

Durante los trabajos de campo, las autoridades recolectaron diversos indicios balísticos, los cuales fueron incorporados a la carpeta de investigación para contribuir al desarrollo de las líneas de investigación y la identificación de los responsables.

La Fiscalía también señaló que brinda atención y acompañamiento integral a las víctimas, con el objetivo de procurar su seguridad y garantizar sus derechos.

Periodista había denunciado presunta extorsión

José Ignacio Santiago Martínez atribuyó la agresión a las amenazas y exigencias económicas que, según denunció, había recibido. El comunicador señaló que se negó a pagar 50 mil pesos que le solicitaron mediante una llamada telefónica extorsiva.

Tras el ataque, el periodista denunció públicamente lo ocurrido y reiteró que continuará ejerciendo su labor informativa, pese a las amenazas que ha enfrentado.

Santiago Martínez es director del medio digital Pluma Digital Noticias, que realiza cobertura de temas de seguridad y violencia en la región del Istmo de Tehuantepec.

Despliegan operativo de seguridad en Juchitán

La Fiscalía de Oaxaca informó que mantiene coordinación con distintas corporaciones para reforzar la seguridad en Juchitán de Zaragoza. En las acciones participan la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Policía Estatal.

La dependencia aseguró que continuará con las investigaciones para esclarecer la agresión y llevar ante la justicia a quienes resulten responsables.

Asimismo, reiteró su compromiso con la procuración de justicia y la protección de la libertad de expresión en la entidad.