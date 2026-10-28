Balean antigua casa de campaña de Rocha Moya en Culiacán

Las primeras versiones señalan que no había personas dentro de la vivienda y que la agresión nocturna ocasionó daños materiales.

Una vivienda identificada como antigua casa de campaña de Rubén Rocha Moya fue atacada a balazos la noche del lunes 26 de octubre en la colonia Chapultepec, en Culiacán, Sinaloa. La agresión dejó impactos en la fachada, los accesos y vehículos, mientras permanecen sin esclarecerse el motivo y la identidad de los responsables.

El inmueble se encuentra sobre la calle Francisco Márquez, cerca del cruce con Eustaquio Buelna. Los primeros reportes señalan que hombres armados dispararon contra la propiedad, utilizada presuntamente durante la campaña a la gubernatura de 2021 del actual gobernador con licencia.

Hasta las actualizaciones consultadas de este martes 27 de octubre, no se había difundido un informe oficial detallado sobre el ataque ni confirmado la relación actual del domicilio con Rocha Moya.

Disparos dañan fachada, portones y vehículos

Los daños visibles incluyen múltiples impactos de bala en las paredes, la puerta principal y los portones. También se documentó un automóvil Toyota rojo con afectaciones en el cofre y el parabrisas, además de fragmentos de cristales sobre la vía pública.

Testimonios de vecinos señalan que las detonaciones se prolongaron durante varios minutos. Aunque las versiones iniciales difieren sobre la hora exacta, coinciden en que la agresión ocurrió durante la noche del lunes.

Los reportes también refieren presencia de personal militar, policías y agentes de la Fiscalía estatal para revisar el lugar y recabar información. Sin embargo, no se han dado a conocer resultados oficiales de esas diligencias.

Sin aclarar si un hombre herido está relacionado con el ataque

Las primeras versiones señalan que no había personas dentro de la vivienda y que la agresión nocturna ocasionó daños materiales.

Por separado, se reportó que un hombre resultó herido mientras se encontraba en un vehículo afuera del domicilio y acudió por sus propios medios a un hospital.

En mayo fue atacada otra vivienda relacionada con Rocha Moya

El caso tiene como antecedente la agresión del 9 de mayo contra otra casa vinculada con el político, ubicada en la colonia Las Quintas, también en Culiacán.

En aquella ocasión, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa confirmó los disparos e informó que el inmueble llevaba más de diez años deshabitado y que no hubo personas lesionadas.

Se trata de propiedades distintas. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente de una conexión entre ambos ataques ni de detenciones relacionadas con la agresión más reciente.