Balean a un agente de tránsito de Culiacán tras emboscada

La Secretaría de Seguridad Pública Estatal envió sus condolencias a los familiares y amigos del elemento, quien fue acribillado por hombres armados en Culiacán

Un agente de la Policía de Tránsito de Culiacán perdió la vida tras ser emboscado por un grupo de hombres armados durante la noche del pasado viernes en las inmediaciones del Estado de Sinaloa.

El oficial identificado como David Villegas, se desempeñaba como jefe de turno en la corporación cuando fue asesinado.

De acuerdo con la Secretaría de Segurida Pública estos hechos ocurrieron alrededor de las 21:55 horas, cuando la víctima fue blanco de las ráfagas producidas por armas largas de diversos calibres.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron hasta el sitio, donde solo confirmaron que el agente municipal ya no contaba con signos vitales.

Por ello, peritos y agentes adscritos a la Fiscalía General del Estado realizaron las labores correspondientes y abrieron la carpeta de investigación para esclarecer el móvil del ataque.

Secretaría de Seguridad Pública del Estado se pronuncia ante el homicidio

A través de redes sociales, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal envió sus condolencias a los familiares y amigos del elemento.

"Nos unimos a la pena que embarga a familiares y amigos ante esta irreparable pérdida. Descanse en paz 🕊️"