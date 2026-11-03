Balean a mujer y menor en Tepito, CDMX; mueren en hospital

Ambos fueron trasladados por sus propios medios a un hospital, donde recibieron atención médica, pero posteriormente se confirmó su fallecimiento

Una mujer y un menor de edad murieron tras ser atacados a balazos en calles de Tepito, en la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Ambos fueron trasladados a un hospital después de la agresión, pero fallecieron mientras recibían atención médica.

Los atacaron en el cruce de Peñón y Tenochtitlán

La agresión ocurrió en el cruce de las calles Peñón y Tenochtitlán, donde la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) recibió el reporte de dos personas heridas por disparos de arma de fuego.

Al llegar al sitio, los policías fueron informados por vecinos de que las víctimas ya habían sido trasladadas por sus propios medios a un hospital. Más tarde, las autoridades recibieron la notificación de que ambas habían muerto pese a la atención médica.

La SSC dio aviso al agente del Ministerio Público para iniciar las investigaciones y esclarecer el doble homicidio.

Además, personal de la dependencia revisa las grabaciones de las cámaras de videovigilancia de la zona con el objetivo de identificar y localizar a los responsables.

De acuerdo con los primeros reportes, los presuntos agresores huyeron del lugar a bordo de una bicicleta eléctrica.