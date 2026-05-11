Balean a madre buscadora y a su hija en Guanajuato

Paramédicos arribaron hasta el sitio de los hechos, solo para corroborar que ambas mujeres ya no contaban con signos vitales

En el marco del Día de las Madres, la madre buscadora Patricia Acosta Rangel y su hija fueron asesinadas a balazos durante este fin de semana en el estado de Guanajuato.

Estos hechos ocurrieron en las inmediaciones de la colonia 18 de Marzo, donde ambas mujeres circulaban a bordo de una motocicleta cuando fueron alcanzadas por hombres armados, quienes dispararon en repetidas ocasiones a quemarropa en el municipio de Salamanca.

De acuerdo con diversos medios, ambas víctimas quedaron tendidas sobre el pavimento y perdieron la vida a causa de la gravedad de las heridas producidas por arma de fuego.

Paramédicos arribaron hasta el sitio, solo para corroborar que ya no contaban con signos vitales.

Patricia Acosta y Katia Citlali buscaban a su hijo y hermano, Miguel Ángel Jáuregui Acosta, quien desapareció desde febrero de 2024 y cuyos restos fueron localizados un año después.

Colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos lamenta este hecho

Por su parte, el colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos publicó una semblanza, en donde lamentan lo ocurrido con estas dos mujeres, quienes identificaron como miembros de la organización.

"Más allá del dolor y de las sombras, existe un lugar de luz donde el amor nunca muere. Alló, el tiempo se detiene y la familia se vuelve a encontrar, por siempre unida en el abrazo de la paz".

Entre los comentarios, se destacaron las condolencias, así como las diversas exigencias de justicia.