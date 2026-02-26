Balean a exsubprocurador de Baja California Sur

El exservidor público se encontraba en compañía de su hija, debido a que se encontraba en camino a la escuela. El gobernador lamentó su deceso

Bernardo Soriano Castro, subprocurador de Delitos de Alto Impacto en Baja California Sur fue asesinado a balazos este miércoles, en el municipio de La Paz.

Estos hechos se registraron en las inmediaciones de la colonia La Cima, donde hombres armados dispararon en contra de su vehículo.

El exservidor público se encontraba en compañía de su hija, debido a que se encontraba en camino a la escuela. Sin embargo, la menor resultó ilesa.

A través de redes sociales, trascendió que se trataba del exsubprocurador, pero fue la propia dependencia quien corroboró su identidad.

Ante ello, el gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro Cosío lamentó lo ocurrido.

"Muy lamentable que uun excompañero de la Procuraduría haya perdido la vida y haya sido ultimado de una manera tan cobarde al día de hoy por la mañana. Sacude la noticia, Teníamos meses de que no ocurría un delito de alto impacto de ese nivel de agresión a un exmiembro de la Procuración de Justicia"

El gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro Cosío, lamentó los hechos ocurridos la mañana de este miércoles, donde perdió la vida el exfuncionario de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Bernardo Soriano. pic.twitter.com/embLXvRB2i — IERTBCS_Oficial (@IertbcsO) February 25, 2026

Aseguró que Soriano Castro se separó de su cargo hace dos semanas, tras cumplir su ciclo en la dependencia.

Procuraduría del Estado lamenta deceso de Soriano Castro

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur lamentó el fallecimiento de Soriano Castro, al destacar su trayectoria dentro de la institución.

📰 #Noticias | La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) lamenta profundamente el fallecimiento del doctor Bernardo Soriano Castro, ocurrido la mañana de este miércoles, quien fuera un destacado servidor público que formó parte de esta institución durante varios años,… pic.twitter.com/N5B1B8WCjw — Gobierno de BCS (@GobBCS) February 25, 2026

Es por ello, que la Procuraduría Estatal aseguró que se inició de manera inmediata las investigaciones para activar los protocolos y líneas de investigación que lleven a esclarecer el móvil de este hecho.

Ante esto, la dependencia reiteró su compromiso para que su asesinato no quede impune y envió sus condolencias a la familia, amistades y seres queridos.